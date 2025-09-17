Fed本周降息1碼機率 升至96.1%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-17 08:15

目前投資者普遍預料美國聯準會（Fed）周三（17 日）將宣布降息 25 個基點（1 碼），以因應勞動力市場持續惡化的趨勢，這一狀況已在近期多項經濟數據中有所體現。

Fed本周降息1碼機率升至96.1%。（圖：Shutterstock）

芝商所 FedWatch 工具的數據顯示，Fed 本周降息 25 個基點的機率高達 96.1%，降息 50 個基點的機率為 3.9%。

Fed 10 月累計降息 25 個基點的機率為 20.1%，累計降息 50 個基點的機率為 76.8%，累計降息 75 個基點的機率為 3.1%。

市場關注的焦點在於，Fed 對全年利率路徑的預測，以及決策官員預估在 2025 年結束前究竟會再降息一次，還是兩次。