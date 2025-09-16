川普本周訪問英國 將公布逾100億美元經濟協議

鉅亨網編輯林羿君 2025-09-16 09:57

美國高級官員 15 日表示，川普總統預計將在本週訪問英國期間，宣布總額超過 100 億美元的經濟協議。

該官員透露，此次訪問將包括一項科技合作，預計將帶來數十億美元的新投資。川普和英國首相施凱爾預計還將公佈一項國防技術合作協議，以及深化兩國主要金融中心聯繫的措施。

預計這些交易，至少部分交易將在英國財務大臣 Rachel Reeves 主持的商務招待會上正式宣布，川普和施凱爾將出席。包括輝達執行長黃仁勳、OpenAI 執行長奧特曼在內的幾位美國頂尖科技領袖，也將參加 18 日在首相鄉間別墅契克斯（Chequers）舉行的圓桌會議。

除此之外，雙方先前也宣布計劃簽署一項協議，為兩國建造核電廠提供便利，並允許使用對方的反應器設計安全評估來加快審批。

儘管一些經濟協議進展順利，但美國官員表示，這些合作不太可能包含降低美國對蘇格蘭威士忌關稅的協議，而這正施凱爾遊說的重點。

該官員還暗示，川普長期以來對英國政府監管美國科技巨頭，如蘋果和谷歌在智慧型手機市場主導地位的擔憂，也可能難以解決。

美國官員也迴避了川普是否會對《網路安全法》提出擔憂的問題。該法案賦予英國政府廣泛的權力來監管被視為非法或對兒童有害的網路內容，並激起了美國保守派的憤怒。他們認為這是對言論自由的侵犯。

官員表示，川普的團隊確實正在考慮這項法案，但尚不清楚它將如何影響川普總統與施凱爾之間的對話。