貝森特支持川普半年報提議 稱有利投資人

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-17 04:25

‌



據《CNBC》周二 (16 日) 報導，美國財政部長貝森特表示，美國總統川普提議企業改採半年報制對投資人是好消息。

美國財政部長貝森特支持川普取消季報的提議，認為有助降低上市企業成本。(圖:Shutterstock)

川普周一在 Truth Social 發文提議取消季度財報，認為這能讓企業高管專注長期目標，而非短期指標。

‌



「總統意識到，無論在英國還是美國，公開市場都在萎縮，這可能是在不傷害投資人情況下，降低上市企業成本的方法，」貝森特周二在倫敦受訪時表示。

美國上市企業數量從 1996 年的 7000 多家降至 2020 年的不到 4000 家，許多企業選擇維持私有而非公開上市，部分原因是每季審查和合規成本增加。

川普認為，取消季報將使美國與許多國家接軌。目前中國上市企業雖每季報告，但香港交易所股票每半年報告一次。英國和歐盟企業也採半年報告制，但可選擇發布季報。

不過，部分投資人認為，季報讓企業財務更透明，有助保護投資權益。代表退休基金等機構的投資人委員會 (CII) 認為，若缺乏季報可能無法「充分」保護投資人。

此外，過去十年多家歐洲知名企業轉赴美國上市，受較高估值和監管優勢吸引。取消季報可能使赴美上市對歐企更具吸引力。

律師事務所 Linklaters 美國證券交易委員會 (SEC) 合規專家 Mike Bienenfeld 表示：「這不是改變遊戲規則的發展，但對考慮赴美上市的企業來說，絕對會納入考量。」