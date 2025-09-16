前歐洲央行總裁：歐盟行動緩慢！競爭力倒退、成長模式正在消失

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-16 22:41

據《金融時報》周二 (16 日) 報導，前歐洲央行（ECB）總裁德拉吉（Mario Draghi）警告，歐盟和各國政府「無所作為」使得該地經濟競爭力正在倒退。

前歐央行總裁德拉吉警告，歐盟經濟競爭力因政府無所作為而倒退。(圖:Reuters/TPG)

德拉吉曾任歐洲央行總裁，去年 9 月受歐盟執委會委託提出競爭力報告，建議如何縮小與美、中等全球對手的差距。

‌



他去年提出 383 項建議，但布魯塞爾智庫 European Policy Innovation Council 數據顯示，僅 11.2% 獲得實施，其餘建議仍陷入政治分歧和官僚糾纏。

德拉吉周二在記者會上表示：「一年過去了，歐洲處於更艱難的處境。我們的成長模式正在消失，脆弱性不斷增加。無作為不僅威脅競爭力，也威脅歐洲主權。」

他批評：「人們經常為這種緩慢找藉口，說這就是歐盟的運作方式，甚至將慣性包裝成對法治的尊重。這是自滿。」

執委會主席承認缺乏緊迫感

委託德拉吉撰寫報告的執委會主席馮德萊恩承認，歐盟在推進競爭力議程方面缺乏「緊迫感」。

「我們的單一市場遠未完善，在歐洲境內尋找機會不應該比跨海更難，」她說。「我們需要緊急行動，因為企業和工人不能再等了。」

馮德萊恩特別點出，併購規則改革仍懸而未決，要求競爭事務專員 Teresa Ribera 加快進程。

改革進度牛步讓經濟表現落後

歐洲經濟持續停滯，2025 年第二季美國經濟成長速度是歐盟的 8 倍。

歐洲官員辯稱，是因為領導人忙於避免美國貿易戰、維持川普政府對烏克蘭的參與，以及平衡對中關係而分身乏術。