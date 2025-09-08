歐盟初步討論制裁中國等購俄能源國 仍需美國配合行動

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-08 21:07

據《金融時報》周一 (8 日) 報導，歐盟官員正討論對中國等購買俄國能源的第三方國家實施制裁，以回應美國加大力度限制俄羅斯戰爭資金的要求。美國總統川普表示，願與歐盟合作對俄實施新措施，歐盟代表團預計本周赴華府與財政部官員討論相關制裁。

歐盟針對俄油、俄天然氣買家的次級制裁計劃，都需要美國的支持與協調。(圖:Shutterstock)

三名知情人士透露，歐盟官員和外交官周日就新制裁方案可能內容展開談判，許多討論都提及，對中國這個俄國石油和天然氣主要買家實施次級制裁的可能性。

歐盟官員代表團同日則另外前往華盛頓，與美國財政部官員討論俄國制裁問題。

川普認普丁問題難解

川普周日表示，他對俄國感到「不滿」，並提到他與即將在周一、周二到訪的歐洲領導人，將解決這個問題。當被問及何時將再次與普丁對話時，他說：「很快，就在接下來幾天，保證會解決俄烏局勢。

其中一名消息人士說，歐盟次級制裁提案仍處於「非常初期階段」，除非美國也針對中國能源進口採取行動，否則不太可能通過。

歐盟發起次級制裁仍在討論初期

由於次級制裁具爭議性，需要歐盟 27 個成員國一致同意，包含匈牙利、斯洛伐克在內的國家可能反對，這兩個中歐國家仍高度依賴俄國天然氣和石油進口。不過，近期川普不斷加大對歐洲的施壓，要求其完全擺脫俄國能源。

歐洲針對中國和其他俄國能源主要進口國的討論，是在川普政府宣布對印度課徵 50% 的懲罰性關稅，以譴責該國持續購買俄油後開啟。

值得注意的是，歐盟不願跟進美國對印度的制裁，因為這將與歐盟深化與世界最大民主國家貿易關係的努力背道而馳。

儘管北京與莫斯科關係密切，歐盟也不願輕易懲罰中國，因為擔心對歐洲企業遭到報復。中國是歐盟僅次於美國的第二大貿易夥伴。

歐盟在上一輪制裁中針對兩家小型中國銀行，指控其協助與俄國進行禁止商品貿易。官員表示，這是測試將限制擴展至中國的法律框架。

據能源諮詢公司 Kpler 數據，中國在 2022 年俄國全面入侵烏克蘭後超越歐盟，成為俄國石油最大進口國。

中俄關係再深化

普丁上周出席中國國家主席習近平的軍事閱兵，顯示兩國關係進一步深化。中國正準備向俄國主要能源公司重新開放國內債券市場，兩國並就重大天然氣管線項目達成協議。

過去，西方制裁未能抑制中國對便宜受制裁原油的胃口。例如美國自 2019 年起對持續從伊朗進口石油的中國航運公司、貿易商和煉油廠實施次級制裁，但措施對貿易影響有限。

北京外交部上月就持續購買伊朗石油向《金融時報》表示，中國「一貫反對」缺乏聯合國安理會授權的「非法單邊制裁」，「國家間正常合作」有其正當性。

歐次級制裁需要美國支持

兩名知情人士表示，歐盟次級制裁任何進展都需要美國全力支持和與華盛頓協調。美國能源部長 Chris Wright 預計周四赴布魯塞爾與歐盟對應部長 Dan Jørgensen 會談。

Wright 周一告訴《金融時報》，若歐盟希望美國對莫斯科實施更多制裁，歐盟需要終止自身對俄國石油和天然氣的採購。

儘管川普政府施壓要求加快進程，Jørgensen 表示，歐盟將堅持 2027 年前逐步淘汰俄國化石燃料的計畫。匈牙利和斯洛伐克至今抗拒其他歐洲國家停止俄國石油和天然氣進口的呼籲，其他歐盟國家也持續購買俄國液化天然氣。