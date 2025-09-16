陽明向韓華海洋購置7艘LNG大船 2028年起交付

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-16 19:03

‌



貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (16) 日與韓國韓華海洋公司正式簽署 7 艘 16,000 TEU 級 LNG 雙燃料全貨櫃輪建造合約，將於 2028-2029 年期間陸續交付，藉此更完善陽明全球營運船隊配置。

陽明向韓國韓華海洋購買7艘新船。(圖：陽明提供)

若加上預計 2026 年起陸續交付的 5 艘 15,500 TEU LNG 雙燃料貨櫃輪，未來陽明將組成 12 艘 LNG 雙燃料船隊，不僅擴大低碳船舶比重，更強化航線佈局的靈活性與競爭優勢。

‌



陽明說明，本次 7 艘新建的全貨櫃船，每艘裝載量可達 15880 個 20 呎標準貨櫃，是台灣首次採用氨燃料預置設計 (Ammonia Fuel Ready) 的 LNG 雙燃料貨櫃船，除符合國際海事組織 (IMO) 日益嚴格的環保法規，更具備未來使用氨燃料技術，該設計榮獲國際知名專業驗船機構美國驗船協會 (American Bureau of Shipping, ABS) 頒發「Ammonia Fuel Ready Level 1C」認證。