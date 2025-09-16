陽明向韓華海洋購置7艘LNG大船 2028年起交付
鉅亨網記者王莞甯 台北
貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (16) 日與韓國韓華海洋公司正式簽署 7 艘 16,000 TEU 級 LNG 雙燃料全貨櫃輪建造合約，將於 2028-2029 年期間陸續交付，藉此更完善陽明全球營運船隊配置。
若加上預計 2026 年起陸續交付的 5 艘 15,500 TEU LNG 雙燃料貨櫃輪，未來陽明將組成 12 艘 LNG 雙燃料船隊，不僅擴大低碳船舶比重，更強化航線佈局的靈活性與競爭優勢。
陽明說明，本次 7 艘新建的全貨櫃船，每艘裝載量可達 15880 個 20 呎標準貨櫃，是台灣首次採用氨燃料預置設計 (Ammonia Fuel Ready) 的 LNG 雙燃料貨櫃船，除符合國際海事組織 (IMO) 日益嚴格的環保法規，更具備未來使用氨燃料技術，該設計榮獲國際知名專業驗船機構美國驗船協會 (American Bureau of Shipping, ABS) 頒發「Ammonia Fuel Ready Level 1C」認證。
同時，本系列新船採用韓華海洋與 ABS 的聯合開發計畫成果，為全球首批採用設計壓力 1.0 bar Type B LNG 儲氣槽的貨櫃船，相較傳統 0.7 bar 設計，更進一步強化 LNG 操作的安全性與效率，也可更有效因應未來岸電相關法規，提供更加潔淨與可靠的能源轉型解決方案。
- 關稅戰火燒進外匯市場，投資人如何突圍？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇