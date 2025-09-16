鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-16 21:04

‌



過去民眾轉帳僅憑一組帳號，可能出現按錯帳號數字轉帳給陌生人的情形，金管會今 (16) 日表示，32 家銀行 (包含中華郵政及 8 家公股銀) 將於今年 9 月底前，推出新台幣轉帳顯示「受款人戶名」功能，但會遮掩部分字元，協助民眾匯款時核對，降低轉錯或遭詐騙的風險，銀行可選擇於網銀或行動銀行二擇一上線。第二階段則會擴及 ATM，預計年底前完成。

防詐也防胖手指！金管會推轉帳顯示「受款人戶名」 32家銀行9月底上線。(鉅亨網資料照)

銀行局副局長王允中說明，金管會邀集銀行公會及財金公司研議，擬將轉帳比對戶名機制應用於網路銀行、行動銀行及 ATM 系統。民眾在輸入對方帳號時，頁面會顯示受款人姓名，但為保障個人隱私，姓名將採部分遮掩方式呈現，僅顯示部分字元，例如王 O 中。

‌



根據目前規劃，首波約 32 家金融機構將於 9 月底選擇網銀或行動銀行先行上線，若是銀行能夠一步到位也相當歡迎；至於 ATM 端，因需配合硬體更新，預計將於年底前完成。王允中強調，此措施不僅適用於自然人，也涵蓋公司戶。

至於虛擬帳號交易，如網路商城或支付平台所提供的臨時帳號，系統仍會對應至其實體戶頭，並顯示實體戶名 (遮掩部分字元)，確保使用者可辨識受款對象，避免匯錯款。

王允中表示，此舉主要是「社會公益」考量，金融業祭出打詐措施，提升了整體金融安全與民眾保障，可能也會犧牲一點便利性，必須在兩者之間取得衡平，雖然該機制無法做到 100% 精準比對，但已建立基本的核對機制，若是顯示戶名姓氏完全不對，民眾就能快速判斷轉入帳號有誤。