鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-16 14:40

中概股回歸風向球！禾賽回港上市早盤飆14% 成首家「美股+H股」雙重上市雷射雷達企業（圖：Shutterstock）

禾賽科技今日開盤價較發行價 212.8 港元大漲 12%，市值突破 360 億港元，募資逾 41 億港元，創近年來中概股回港募資規模之最。

回港上市不僅為禾賽科技十年創業歷程寫下重要一筆，更被視為中概股回歸港股的重要風向球。

在那斯達克上市 31 個月後，禾賽科技選擇以「美股 + H 股」雙重上市的模式回歸港股。該公司創辦人兼執行長李一帆在上市儀式上說：「香港市場兼具國際化的融資平台與對中國科技企業的深度理解，將為禾賽全球化發展提供更廣闊的舞台。」

禾賽科技此次上市獲得高瓴資本、泰康人壽、WT 資產管理等頂尖機構加持，基石投資金額逾 11 億港元，充分彰顯對禾賽科技的信心。

禾賽科技的崛起堪稱中國科創企業的典範。2014 年，三位 MIT、史丹佛背景的學霸李一帆、孫愷和向少卿在上海創立公司，從天然氣偵測設備起步，敏銳捕捉到自動駕駛浪潮中雷射雷達的巨大潛力。

2016 年，當業界仍在研發 16 線產品時，禾賽已率先推出國內首款 32 線混合固態雷射雷達，此後不斷刷新產業紀錄。2022 年，公司單月出貨量突破 1 萬台，累計交付量達 10 萬台，成為全球首家達成此成就的光達企業。2024 年，禾賽全年出貨量飆升至 50.19 萬台，營收突破 20 億元，成功轉虧為盈。

在技​​術研發方面，禾賽科技始終保持行業領先地位，自主研發的雷射雷達產品已獲得理想、極氪、零跑等重量級車廠認可，並與美國主要 Robotaxi 公司簽訂 4000 萬美元大單。

根據灼識諮詢數據，禾賽科技已經連 3 年蟬聯全球機器人光達市場收入冠軍。今年第二季，該公司淨利達 4,400 萬元，標誌著商業化進程邁入新階段。

資本市場上，禾賽科技的發展軌跡同樣亮眼。自 2014 年成立以來，公司完成 9 輪融資，匯聚光速光合、啟明創投、百度、小米等頂尖投資機構。

2023 年 2 月登陸美股時，禾賽科技市值較發行價漲幅已超過 56%。此次回港上市，禾賽科技獲得國際資本熱烈追捧，公開發售部分超額認購逾 30 倍。

專家認為，禾賽科技之所以選擇此時回歸港股，既是出於提升股票交易穩定性的策略考量，也反映出中概股因應複雜國際環境的務實選擇。

禾賽科技表示，香港市場既能提供國際化的融資平台，也能深度理解中國科技企業的獨特價值。

禾賽科技的成功回港具多重示範意義。在當前中概股面臨多重挑戰的背景下，「美股 + H 股」雙重上市模式為其他科技公司提供了可借鑑的路徑。