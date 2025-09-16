AI投資狂潮現警訊 創投家警告恐成「史上最大泡沫」
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
創投公司 AZ-VC 創辦人兼管理合夥人 Jack Selby 近日發出嚴厲警告，指出當前圍繞人工智慧（AI）的投資狂熱，可能已經在私人科技投資領域催生了「史上最大泡沫」，並預示新創公司的估值修正即將到來。
Selby 在新加坡一場會議上接受採訪時表示，數十億美元的風險投資正湧入全球各地的 AI 公司，然而，許多投資者開始擔心，在商業模式與利潤尚未跟上的情況下，企業估值已被推得過高。
他將此現象與 25 年前的「網路泡沫」相提並論，指出目前全球 AI 公司無論大小都已氾濫。
他預測，當 AI 泡沫破裂時，將有「非常、非常多」的公司無法生存，屆時「數百億甚至數千億的投資者資金將會化為灰燼」。
Selby 點出一個核心問題：消費者目前正以「僅占實際成本幾分錢」的低廉價格使用 AI 服務。他強調，這種模式無法持續，「總有一天，AI 服務的定價必須反映成本，甚至加上一些利潤。雖然那個時刻還沒到來，但很快就會發生」。
Selby 的觀點並非孤例。他同時也是億萬富翁企業家 Peter Thiel 家族辦公室的長期董事總經理。科技界的其他內部人士也承認，隨著估值飆升而變現模式仍在摸索，AI 投資者未來可能面臨痛苦。
OpenAI 執行長 Sam Altman 上個月也表示，他看到了 AI 投資狂熱與網路泡沫之間的相似之處。此外，一份麻省理工學院的報告更指出，企業界高達 95% 的生成式 AI 專案未能產生任何利潤。
對於目前的投資環境，Selby 評論道，市場充斥著「關於所有 AI 之樹都將長到天上去的、令人喘不過氣的敘事」。
他向投資者提出忠告：「如果你很早就進場了，那很棒。但如果你是今天才進場，我就不那麼確定了。」
