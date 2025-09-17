跌破眼鏡！美債今年來表現 超越全球前15大主權債市

鉅亨網編輯林羿君 2025-09-17 06:00

儘管聯準會今年迄今尚未降息，但美債表現卻躍居主要主權債市場首位，令市場跌破眼鏡。

根據彭博指數，以本國貨幣計算，2025 年美國公債的報酬率達 5.8%，在全球 15 大國債市場中表現最佳。此波美債相對強勢的原因在於，美債相對於全球同類債券的殖利率溢價雖仍顯著，但利差已降至了三年來的最低點。

對美元投資者而言，言，美元走弱確實提振了海外資產相對於美國公債的回報。然而，若剔除匯率因素，單純比較債券表現，其他主要市場的主權債券表現均不佳，原因包括法國等地的財政赤字增加、日本央行立場鷹派、以及中國股市飆升等一連串利空消息。

擁有 25 年債市經驗、道明證券駐新加坡亞太利率資深策略師 Prashant Newnaha 表示，聯準會並非在經濟強勁時降息，而是在經濟疲軟時出手，這應是美國公債表現優異的基礎。相較之下，從日本、英國到法國，都面臨從財政到政治等各種問題，打擊了市場對其債券的信心。

聯準會即將降息的前景，足以抵消幾個月前圍繞美國國債的擔憂。當當時許多分析師因美國赤字持續佔國內生產總值 6% 以上，而轉向看空美債。

許多分析師也提到了其他更多負面因素：例如川普的挑釁性關稅政策正在削弱美國例外主義，川普對聯準會主席鮑爾的批評也被視為削弱央行獨立性。

而現今的市場焦點，正重新轉向聯準會的政策寬鬆節奏，掉期交易員預計，到年底聯準會將降息近三次，每次 25 個百分點，首次降息將在 17 日的聯準會會議上進行。

美國 10 年期公債殖利率今年已下跌約 50 個基點，目前徘徊在五個月低點附近。相較之下，中國 10 年期公債殖利率上漲約 20 個基點，法國上漲近 30 個基點，日本上漲近 50 個基點。

根據彭博美國公債總回報指數與非美全球主權債券類似指標的利差顯示，美國公債相對於其他全球主權債券的殖利率差，已從 1 月的 200 多個基點收窄至週一的 120 個基點。

野村控股駐雪梨的策略師 Andrew Ticehurst 指出：「我們看到從日本到英國和法國等國，財政和供給方面的擔憂正在衝擊其長天期債券。」他表示，相較之下，美國疲軟的非農就業數據以及聯準會的鴿派訊號「目前似乎佔據主導地位，並提振了美國公債。」

儘管今年以當地貨幣計算，美國公債表現優於所有同類資產，但若將匯率波動納入考量，情況則截然不同。

今年美元走弱，為以美元計價的投資者帶來額外回報，特別是那些將資金投入非美元計價資產的投資者。依此衡量標準，義大利債券以 16% 的回報率成為 2025 年表現最佳的主要債券市場，西班牙則以 15% 緊隨其後。

貝萊德等機構認為，美國公債以外的主權債券其實有更好機會。

貝萊德駐倫敦的歐洲、中東和非洲地區基本固定收益聯席主管 imon Blundell 表示，「從相對價值角度來看，當前我們更青睞歐洲乃至英國公債市場而非美債。在我們全球各類委託管理和基金中，我們偏好投資歐洲資產並對沖回美元。」

展望後市，聯準會重啟寬鬆政策的前景，仍可能推動美債進一步上漲，使其得以克服美元走弱的不利影響。