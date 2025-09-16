台積電第19度上演秒填息 大漲30元衝上1280元再寫新天價

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-16 09:30

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (16) 日除息 5 元，除息參考價為 1250 元，開盤即達 1265 元，上漲 15 元，第 19 度除息當日上演秒填息，且在買盤持續簇擁下，最高達 1280 元，續創下新高價，市值也攀升至 33 兆元，同樣改寫新紀錄。

台積電示意圖。(鉅亨網資料照

台積電此次為首度季配息 5 元，為 2025 年第一季的股息，預計將於 10 月 9 日發放，屆時台股將迎來新一波活水。另外，台積電今年 8 月董事會也已拍板 2025 年第二季續配 5 元，除息交易日為 12 月 11 日，並於 2026 年 1 月 8 日發放。

依照台積電今日除息金額推算，大股東行政院國家發展基金管理會持有台積電 16.537 億股，估計有 82.73 億元入帳。台積電創辦人張忠謀 2018 年 6 月退休前持有台積電 1.25 億股，退休後若未處分手中持股，估計股息將達 6.25 億元。

另外，台積電董事長暨總裁魏哲家持有台積電 680 萬 5,134 股，預計股息約 3,400 萬元。此外，台積電前董事長劉德音持股 1.291 萬餘股，估計股息將約 6.455 萬元。