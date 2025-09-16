3,686美元！投資人押Fed本周降息 國際金價再創歷史新高
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
投資人押注美國聯準會（Fed）本周降息，並權衡未來幾個月 Fed 官員進一步放寬貨幣政策的可能性，帶動國際金價再創歷史新高。
據《彭博》報導，台灣時間周二（16 日）上午 9 時 1 分，黃金價格漲 0.2% 報每英兩 3,686.39 美元，突破周一創下的約 3,685 美元歷史高點。
今年以來，黃金價格已飆漲逾 40%，漲幅超過美股標準普爾 500 指數等主要資產，近期更衝破經通膨調整後 1980 年創下的高峰。
芝商所 FedWatch 工具顯示，市場幾乎篤定 Fed 周三將降息 25 個基點（1 碼），如果 Fed 官員真的降息，將是去年 12 月以來首度降息。部分投資人甚至認為，降息幅度可能達到 2 碼。
Zaner Metals 副總裁兼資深金屬策略師 Peter Grant 說：「目前降息 25 個基點的預期基本上已被消化，年底前可能還會有一、兩次降息。」
他認為，短期內黃金下一個目標是 3,700 美元，接著是 3,730 美元和 3,743 美元。
此外，美國總統川普的經濟顧問米蘭（Stephen Miran）正式加入 Fed，擔任理事。
米蘭周一通過參議院最終投票表決，確認出任理事一職，這意味著他趕上周二開始的聯邦公開市場委員會（FOMC）議息會議，並擁有投票權。
