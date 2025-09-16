鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-16 10:00

‌



科技業近日出現罕見現象，蘋果 (AAPL-US) 在發布新一代產品後竟遭華爾街兩家投行 D.A. Davidson 與 Phillip Securities 相繼調降評級，導致這家科技巨頭的市場「推薦一致性」指標跌至 3.9(滿分 5 分)，創 2020 年初以來新低。

罕見！蘋果新品發表會後連遭2投行降級 分析師直指兩大原因看衰（圖：Shutterstock）

追蹤數據顯示，僅 55% 的分析師建議買進蘋果股票，遠低於輝達、微軟等科技同業的逾 9 成買進比例。

‌



D.A. Davidson 分析師 Gil Luria 將蘋果股價評等從「買入」降至「中性」，並直言稱「蘋果在 AI 領域的佈局未能消除市場疑慮」。

Gil 特別提到，新推出的 iPhone Air 未能激發團隊熱情，並警告蘋果若不能推出顛覆性產品，增長瓶頸將長期存在。

知名券商 Phillip 分析師 Helena Wang 的立場更為悲觀，將評級直接下調至「減碼」，認為儘管蘋果股價自 4 月低點反彈超 30%，但 AI 創新乏力與中國市場需求疲軟等核心問題仍未改善。

市場數據揭示更嚴峻的態勢。今年以來，蘋果股價累計跌幅 5.48%，明顯跑輸那斯達克近 14% 的漲幅。這種反差在科技巨頭中尤為突出，與輝達等 AI 概念股的強勢表現形成鮮明對比。

深入分析顯示，蘋果正面臨多重挑戰。首先，產品關注度出現結構性轉移。儘管新品發布仍引發網友熱議，但消費者討論焦點從核心技術轉向 eSIM 卡等邊緣功能，折射出品牌吸引力的衰退。這種注意力偏移被華爾街視為危險訊號，暗示市場熱度更多源自於消費慣性而非產品創新。

創新瓶頸的累積效應正加速使用者期待值下降。曾以顛覆性創新聞名的蘋果，近年來產品迭代多侷限於外觀微調與功能改良。對比安卓陣營在快充、影像系統等領域的突破性進展，iPhone 的漸進式升級難以滿足使用者對革命性體驗的期望。

更關鍵的是，在 AI 賽道上，蘋果的佈局明顯落後，AI 功能仍停留在文字摘要等基礎應用層面，缺乏競爭對手搭載的大模型技術支撐，未能展現 Siri 等核心服務的智慧化躍升。

市場觀察人士指出，蘋果股價評等連遭下調暴露出策略轉型的深層矛盾。在科技產業轉型為 AI 驅動的關鍵期，蘋果既未能透過顛覆性產品重塑市場認知，又在 AI 等先進領域顯現出創新乏力。短期股價波動恐難避免，但更值得警惕的是核心競爭力的持續弱化。