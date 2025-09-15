鉅亨網編譯段智恆 2025-09-15 22:10

‌



法國揚言阻止部分加密業者通行權 籲將監管移交歐盟機構(圖：REUTERS/TPG)

法國金融市場管理局 (AMF) 主席巴巴特—拉亞尼 (Marie-Anne Barbat-Layani) 表示，隨著歐盟今年實施《加密資產市場規則》(MiCA)，加密公司得以在單一會員國取得執照，再憑藉「通行權」在整個歐盟 27 國經營，這導致部分業者選擇監管較寬鬆的國家，造成監理標準落差。

‌



法國警告可能動用「核武器」

巴巴特—拉亞尼指出，AMF 不排除挑戰其他國家頒發的執照通行權，形容這是「核子武器」選項。她強調：「我們不排除拒絕接受歐盟通行權的可能性。這在法律上非常複雜，也不是對單一市場的好訊號，但仍是我們保留的手段。」

她表示，目前有加密平台在「全歐洲進行監管購物」，尋找要求最低的國家來取得執照。不過，AMF 並未透露可能被質疑的具體公司或案例。

法國、義大利與奧地利監管機構周一在一份聯合立場文件中呼籲，應將主要加密業者的監管權限移交給位於巴黎的 ESMA。這份文件指出，MiCA 上路後的數個月已經揭露出各國在監管加密市場上的重大差異，必須引入機制，讓 ESMA 能統一行使權力，以更好地保障投資人。

歐盟監管落差引關切

今年稍早，馬爾他金融監管機構就因核發某家加密公司執照時風險評估不足而遭 ESMA 點名，凸顯監管落差問題。馬爾他則回應，對於身為數位資產監管「早期採用者」感到自豪。

目前，多家加密業者正處於 MiCA 過渡期，陸續申請執照。盧森堡已向美股上市交易所 Coinbase(COIN-US) 發照，馬爾他則批准了由 Winklevoss 兄弟創辦的 Gemini(GMNI-US) 平台。

法國與其盟友呼籲，應修訂 MiCA，包括加強對加密業者在歐盟境外活動的規範、加強資安監管，以及檢討各國如何處理新代幣發行。

歐盟權力轉移仍存阻力