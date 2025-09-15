創新高！以太坊穩定幣總供應量升至1660億美元
以太坊穩定幣總供應量攀升至 1,660 億美元，突破歷史新高，突顯了市場對其作為去中心化金融（DeFi）核心基礎設施角色的信心與日俱增。
數據顯示，截至 9 月 13 日，以太幣上的穩定幣總供應量達 1,660 億美元，高於一個月前的 1,495 億美元。其中，USDT 仍是主導性的穩定幣，在以太坊上的供應量為 878 億美元，其次是 USDC，供應量為 480 億美元。
Kronos Research 的首席投資長 Vincent Liu 表示，以太坊穩定幣供應量創新高，意味著進入新的里程碑，即它從投機性資產轉變為 DeFi 生態系統中美元化的支柱。這也突顯了當前流動性足夠強大，能夠在宏觀經濟低迷時期吸收波動性並支持市場。
LVRG Research 的董事 Nick Ruck 也表達了類似觀點，他認為以太坊創紀錄的穩定幣供應量，凸顯機構流動性的大幅增加，以及對其作為 DeFi 基礎層基礎設施的信任加深。
Ruck 補充道，這種增長主要由 USDC 和 USDT 以滿足的擴張推動，表明機構採用速度正在加快，可能會導致 DeFi 活動增加，並可能推動 DeETH 價格上漲以滿足生態系統的需求。
同時，根據 CoinGecko 的數據，USDT 的市值在本周末攀升至 1700 億美元以上，截至美國東部時間週一凌晨 2：30（台北時間 14：30），目前為 1703 億美元。
