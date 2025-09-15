iPhone 17預購火熱 網家：這機型和顏色最熱銷

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-15 18:29

‌



iPhone 17 預購火熱，網家 (8044-TW)PChome 24h 購物站上「Apple 旗艦館」已開放 iPhone 17 系列新機全顏色、全規格預購，PChome 24h 購物觀察到，iPhone 17 Pro 256G 在開放不到 1 分鐘內秒殺，並由新色宇宙橙奪下人氣王。

iPhone 17預購火熱。(圖：網家提供)

PChome 24h 購物是國內電商唯一 Apple 全系列授權經銷商，今年預購 iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 預期中仍最受果粉喜愛，預購量占整體近 70%，尤其 iPhone 17 Pro 256G 的規格更是在不到 1 分鐘內 (38 秒) 瞬間秒殺。

‌



在顏色偏好上，消費者對新色展現高度興趣，iPhone 17 Pro 由新色宇宙橙奪下人氣王，經典的銀色則緊隨其後。

而 iPhone 17 方面，全新推出的薰衣草紫色最受青睞，白色則位居第二。