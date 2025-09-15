iPhone 17預購火熱 網家：這機型和顏色最熱銷
鉅亨網記者王莞甯 台北
iPhone 17 預購火熱，網家 (8044-TW)PChome 24h 購物站上「Apple 旗艦館」已開放 iPhone 17 系列新機全顏色、全規格預購，PChome 24h 購物觀察到，iPhone 17 Pro 256G 在開放不到 1 分鐘內秒殺，並由新色宇宙橙奪下人氣王。
PChome 24h 購物是國內電商唯一 Apple 全系列授權經銷商，今年預購 iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 預期中仍最受果粉喜愛，預購量占整體近 70%，尤其 iPhone 17 Pro 256G 的規格更是在不到 1 分鐘內 (38 秒) 瞬間秒殺。
在顏色偏好上，消費者對新色展現高度興趣，iPhone 17 Pro 由新色宇宙橙奪下人氣王，經典的銀色則緊隨其後。
而 iPhone 17 方面，全新推出的薰衣草紫色最受青睞，白色則位居第二。
為搶下這波換機熱潮，PChome 24h 購物強打全台購機首選平台，iPhone 17 系列現貨將同步官方，準時於 9 月 19 日上午 8 點開賣，同時祭出挑戰全網最強的 10 大購機攻略，除了指定銀行最高 30 期 0 利率外，9 月 30 日前刷星展 PChome Prime 聯名卡，分期最高回饋 10474 P 幣，最高回饋 20%，再搭配 3C 舊換金方案，總回饋最高上看 45234 P 幣。
