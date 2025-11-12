網家Q3連虧11個季度 累虧超過1個股本

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-12 19:15

網家 (8044-TW) 今 (12) 日公布第三季財報，累計前三季稅後虧損 5.04 億元，每股淨損 2.55 元，其中，第三季虧掉 1.34 億元，每股淨損 0.66 元，已連虧 11 個季度，且累計已虧掉逾 1 個股本。

網家連續虧損11個季度。(鉅亨網資料照)

網家說明，在主要銷售動能 3C 品類續強下，第三季 B2C 電商本業 PChome 24h 購物業績達 77.11 億元，年增 2.1%，成功連兩季維持正成長趨勢，營運費用也較去年同期下滑，使整體虧損幅度進一步收斂，營運結構優化效益持續顯現。

另一方面， PChome 24h 購物加強優化前端使用者體驗，包含 App 版面改版與搜尋功能強化，推升行動端營收占比續增。

而第三季 PChome 24h 購物整體倉出訂單中，已高達 90% 是由 A7 倉 (PChome 林口 A7 智慧物流園區) 出貨，倉庫整合有效並降低運費率。

此外，網家也持續拓展電商賦能服務，「3PL 第三方倉儲業務」本季的收益年增雙位數，而「RMN 業務（零售媒體廣告聯播網）」逐季成長，將持續投入深化與承接更多元的客戶。

另一方面，網家除核心電商本業外，旗下各轉投資子公司營運也展現正向動能，其中，金融科技部門第三季營收達 5.9 億元，年增 9.1%，交易市集部門維持穩定獲利，其他部門相較去年同期虧損持續收斂，而跨境電商子公司比比昂於第四季正式與日本 Amazon Business 進行 API 串接合作，將導入更多跨境商品。