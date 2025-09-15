松川預計10月中旬轉上市 儲能、AI雙引擎帶旺明年營運

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-09-15 20:45

繼電器廠松川精密 (7788-TW) 預計將於 10 月中旬掛牌上市，董事長王傳世表示，明年儲能、AI 伺服器應用帶動，營收可望雙位數成長，目前也與電源龍頭大廠合作，開發液冷、高壓直流 (HVDC) 產品，預計明後年陸續放量。

左起為松川財務長劉德紹、董事長王傳世、副董事長吳頌仁。(鉅亨網記者彭昱文攝)

王傳世表示，近幾年積極調整產品組合，淘汰低價、低毛利率的應用，轉往高附加價值產品布局，著重於儲能系統、電動車與充電設施、AI 伺服器等應用，近年已成功打入美系電動車大廠及全球主要儲能設備供應鏈，並成為主要太陽能逆變器與工業控制系統製造商的重要合作夥伴。

王傳世進一步指出，上半年儲能產品營收年增 109%，帶動新能源相關產品營收占比逼近 6 成，預計明年儲能也會有雙位數成長，未來目標是將新能源業務比重推升至 7 成以上，持續擴大成長空間與毛利率表現。

AI 伺服器方面，王傳世表示，浸沒式冷卻 (Immersion Cooling) 與 HVDC 供電架構趨勢明確，松川與國內電源龍頭大廠合作投入超級密封與能降低發熱、提升電流負載與開閉耐壓的 HVDC 解決方案，目前可量產應用於 200KW 以上，1000VAC/1500VDC 系統的產品，預計明後年放量，目前 AI 營收比重約 12%，明年可望雙位數成長。

王傳世認為，明年儲能等新能源動能延續，以及 AI 伺服器新品相繼放量貢獻，由於產品單價較高，不僅將推升營收表現，毛利率也可望進一步向上，公司也因應貿易戰及客戶需求，也將持續在越南及墨西哥擴產。