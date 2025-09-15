鉅亨研報 2025-09-15 11:42

一、市值型 ETF 迎來「永續化」升級

【ETF新知】009809納入ESG＋淨零！比0050、006208更分散的市值型ETF，能成新一代存股首選？(圖:shutterstock)

過去投資人若想參與台灣大盤，多半會選擇市值型 ETF，例如 0050 或 006208，直接押注台積電等龍頭公司。不過隨著全球永續投資熱度升溫，市場也開始尋找能兼顧「市值代表性」與「減碳轉型」的產品。009809 的推出，正是在市值型 ETF 基礎上，額外導入低碳與 ESG 標準，讓投資不僅追求報酬，更能抵禦未來政策與碳稅風險。

二、009809 與 0050、006208 有何不同？

雖然 009809、0050 與 006208 的第一大持股同樣是台積電，但權重配置卻差異明顯。0050 與 006208 對台積電比重接近六成，集中度高；009809 則僅約三成，更加分散。同時，009809 首創納入「範疇三」碳排放標準，從供應鏈到產品使用全盤檢視，成分股涵蓋台積電、聯電、中華電、玉山金等，代表半導體、電子與金融等核心產業。再加上「季配息」設計，比傳統市值型 ETF 更貼近穩健現金流需求。

三、永續＋績效能否同時兼顧？

根據富邦投信資料，009809 追蹤的 S&P TIP 台灣淨零轉型 ESG 50 指數，自 2016 年底以來累積報酬率超過 300%，近五年年化報酬率也高於台灣 50，殖利率更勝一籌。看似「永續與績效」能夠並存，但在碳稅政策與國際規範不斷演變下，這檔 ETF 是否真能成為長期抗風險的理想工具，仍有更多細節值得觀察……>> 立即前往豐雲學堂看更多

