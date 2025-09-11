興達爆炸案導致「分區限電」？台電澄清是謠言 仍維持夜尖峰6%以上備轉

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-11 14:41

高雄市興達火力發電廠 2 號燃氣機組於前天 (9 日) 晚間試運轉時天然氣外洩並引發爆炸，對於外傳全國電力因此進入供電緊戒，甚至不排除分區限電。台電強調：「分區限電是謠言」，並強調台電透過各項電力供需工具調度運用，仍可維持夜尖峰 6% 以上，請民眾放心。

興達爆炸案導致「分區限電」？台電澄清無此事 目前仍維持夜尖峰6%以上備轉。(鉅亨網記者張韶雯攝)

針對媒體報導指全國電力進入供電警戒不排除分區限電。台電澄清，只要大型機組發生突發事故，依例均會發布電力系統警戒運轉要求電廠提高警覺，與限電無關。分區限電是謠言，就連 2016 年供電最為吃緊的時刻，備轉容量率曾來到 1.64% 史上最低，都未曾宣布分區限電。目前興達新 1 號機雖配合停機安檢，台電透過各項電力供需工具調度運用，仍可維持夜尖峰 6% 以上。

台電說明，2016 年 5 月底備轉容量率一度降到 1.64%，為歷史最低紀錄，當時台電亦未宣布分區限電，而是透過供電調度，維持穩定供電。而備轉容量就像是坐板凳待命的發電機組，當電力系統發生突發狀況時，可隨時調度上場支援，此時緊備機組就是重要的救援投手，增加系統運轉裕度。

至於警戒運轉，則是每次全國性重大活動或大型機組發生突發事故均會發布，目的是要求電廠提高警覺，例如高中或大學入學考試、選舉或罷免、世界性體育賽事或電力突發狀況等等，是為加強電力運維的標準程序，與限電無關。