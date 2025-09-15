鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2025-09-15 10:52

‌



韓國政府放棄提高股票投資資本利得稅，激勵韓國股市再寫新高，南韓綜合指數 (KOSPI) 15 日早盤上漲 0.39%，報 3408.71 點，連續 10 個交易日上漲。該指數今年已上漲約 42%

鞏固散戶選民心！韓國資本利得稅不升了 韓股連10漲再衝新高。(圖:shutterstock)

韓國財政部長周一表示，考慮到民眾深切渴望振興資本市場，決定將股票資本利得稅起徵點維持在 50 億韓元。這是李在明總統自今年 6 月上任以來首次做出重大政策逆轉。

‌



這項決定是李在明核心選民數月來反對的結果，其中許多人是散戶投資人。擬議的修訂包括，將股票資本利得稅的徵收門檻從 50 億韓元（約 358 萬美元）下調至 10 億韓元（約 71.7 萬美元），引發了人們對政府提振股市決心的質疑，並在 8 月掀起了拋售潮，導致數十億美元的市值蒸發。

李在銘的主要競選承諾之一，是將南韓綜合指數 (KOSPI) 提升至 5,000 點，他的政府已成立一個委員會來實現這一目標。

高盛數據顯示，上週南韓綜合指數 (KOSPI) 獲得自 2013 年以來最大的單週外資流入。全球投資人上週淨買入了價值 4 兆韓元的韓國綜合股價指數股票，其中大部分是科技股。