鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-09 10:08

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晨星財富 (Morningstar Wealth) 的一位基金經理正在出售中國和日本股票，以增加對南韓市場的投資，因為他押注南韓將在未來十年為新興市場及亞洲市場帶來最佳報酬。

晨星：韓股是新興市場最佳選擇 年報酬可達12%。(圖:shutterstock)

該公司駐倫敦的高級投資組合經理馬克 · 普雷斯克特（Mark Preskett）表示，南韓的主要吸引力來自於與人工智慧熱潮相關的科技股，以及南韓政府近來對企業改革展現出的政治決心。他預計，未來十年韓股以美元計算的年報酬率將達到 11% 至 12%。

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儘管美國總統川普週一宣布對韓國進口商品徵收 25% 關稅，普雷斯克特依然毫不動搖。他表示，他的基本情境預測是「雙方將在未來兩週內簽署某種協議」。此外，現有汽車關稅未進一步升級，以及電子與製藥產業獲得豁免，這些也被他視為對南韓市場前景的利多。

今年以來，韓國的基準股價指數 Kospi 已上漲 30%，成為 2025 年全球表現最亮眼的股市之一。全球基金於 5 月和 6 月總計湧入約 30 億美元資金至韓股市場，正值新當選總統李在明推動強化企業治理標準與提高股價評價的時期。

普雷斯克特在倫敦接受訪問時表示：「就預期報酬而言，南韓是最突出的。我們認為這只是股市重估故事的開始。」

該基金經理表示，他對政府推動「Value-Up」計劃以制度化公司治理改革感到鼓舞；而國會上週通過的法律變更，將有助於緩解外界對少數股東權益與家族企業財閥壟斷問題的長期擔憂。

普雷斯克特表示，自李在明當選後，南韓政府更趨穩定，加上致力於縮小南韓股市相較其他新興市場同業的「韓國折價」，使得該市場更具吸引力，尤其是相較於中國。目前，南韓企業在 MSCI 新興市場指數中的權重不到 11%，而中國則高達 26%。

他說：「我們認為南韓在估值方面具有與中國相似的吸引力，但基本面更為穩健。南韓沒有房地產市場的壓力，也沒有股東治理方面的疑慮。」

在具體個股方面，普雷斯克特看好 SK 海力士與三星電子，因為這兩家公司生產對人工智慧至關重要的高頻寬記憶體晶片。他同時認為這些股票目前被低估。

儘管如此，市場仍面臨風險，不僅限於關稅問題，尤其在企業是否會配合政府計劃方面。

富達赫馬仕（Federated Hermes）亞洲（日本除外）主管喬納森 · 潘斯指出：「控股股東可能會抵制更深層次的改革，特別是在資本管理方面，並可能以保守或未來併購為由，繼續壓抑股利發放。」

此外，由於前總統去年 12 月宣布戒嚴引發政治動盪，近期市場的波動仍讓投資人印象深刻。在川普關稅的進一步壓力下，Kospi 指數於 4 月兩週內下跌約 13%。

儘管如此，普雷斯克特仍將南韓視為一個強勁的長期投資主題，並指出新政府已承諾推動財政改革，這也將有助於提振消費與銀行業。

他說：「對我們而言，這是一段旅程的起點。我們認為，無論是資金流入還是潛在的估值重估，目前都只是冰山一角。」