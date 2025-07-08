川普祭25%關稅但還有得談 韓股強升1.8% 日股小漲0.26%
鉅亨網編輯林羿君
美國總統川普宣布對日本、韓國徵收 25% 關稅，但離生效日 8 月 1 日尚有協商的轉圜餘地，日本及韓國股市周二 (8 日) 上漲，日經 225 指數最終收漲 0.26%，韓國綜合股價指數收漲 1.81%。
川普 7 日簽署行政命令，將原定 7 月 9 日的對等關稅談判截止日延後至 8 月 1 日。白宮表示，除 12 個國家外，美國還將發出更多信件，並稱如果對方報復，關稅稅率將進一步提高。
川普還表示，8 月 1 日截止日期已確定，但不是「百分百確定」，如果有國家提出了不同的方案，他會對其他想法持開放態度。
此番言論代表韓國有更多時間與川普政府達成貿易協議，韓國一直在努力避免或減輕這些高額關稅及其他對汽車、鋼鐵和鋁的關稅影響。韓國方面表示，將在剩餘時間內「加緊談判，以達成雙方都滿意的結果。」
受此激勵，韓國股市週二開盤大漲逾 1%，並且持續走高，韓國綜合股價指數（KOSPI）最終上漲 1.81% 或 55.48 點，收 3,114.95 點。
日本方面，日本首相石破茂表示，「關稅率不是川普總統之前發文所稱的 30% 或 35%，實質上是維持不變、且協商期限也延長。目標在 8 月 1 日這個新期限之前、達成對日美雙方都有利的協議」。
此外，日元兌美元匯率 7 日重貶 1.07%、收 146.06 日元，為 6 月 24 日以來首度貶破 146 關卡；8 日續貶 0.05% 至 146.14 日元。
日元走貶支撐日股上漲，日經 225 指數終場漲 0.26% 或 101.13 點，收 39,688.81 點。
經濟學家表示，如果高關稅持續，對日本的出口和資本投資的負面影響將不可避免。不過，日本也有可能推出更大規模的經濟刺激措施。這些經濟學家補充說，預計日本將在參議院選舉後於秋季召開的臨時國會會議期間就刺激方案作出決定。
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