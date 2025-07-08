川普祭25%關稅但還有得談 韓股強升1.8% 日股小漲0.26%

鉅亨網編輯林羿君 2025-07-08 15:34

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美國總統川普宣布對日本、韓國徵收 25% 關稅，但離生效日 8 月 1 日尚有協商的轉圜餘地，日本及韓國股市周二 (8 日) 上漲，日經 225 指數最終收漲 0.26%，韓國綜合股價指數收漲 1.81%。

淡定看川普祭25%關稅 韓股強升1.8% 日股小漲0.26%。(圖:shutterstock)

川普 7 日簽署行政命令，將原定 7 月 9 日的對等關稅談判截止日延後至 8 月 1 日。白宮表示，除 12 個國家外，美國還將發出更多信件，並稱如果對方報復，關稅稅率將進一步提高。

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川普還表示，8 月 1 日截止日期已確定，但不是「百分百確定」，如果有國家提出了不同的方案，他會對其他想法持開放態度。

此番言論代表韓國有更多時間與川普政府達成貿易協議，韓國一直在努力避免或減輕這些高額關稅及其他對汽車、鋼鐵和鋁的關稅影響。韓國方面表示，將在剩餘時間內「加緊談判，以達成雙方都滿意的結果。」

受此激勵，韓國股市週二開盤大漲逾 1%，並且持續走高，韓國綜合股價指數（KOSPI）最終上漲 1.81% 或 55.48 點，收 3,114.95 點。

日本方面，日本首相石破茂表示，「關稅率不是川普總統之前發文所稱的 30% 或 35%，實質上是維持不變、且協商期限也延長。目標在 8 月 1 日這個新期限之前、達成對日美雙方都有利的協議」。

此外，日元兌美元匯率 7 日重貶 1.07%、收 146.06 日元，為 6 月 24 日以來首度貶破 146 關卡；8 日續貶 0.05% 至 146.14 日元。

日元走貶支撐日股上漲，日經 225 指數終場漲 0.26% 或 101.13 點，收 39,688.81 點。