鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-1.24元，預估目標價為53元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2025年EPS預估：中位數由-1.17元下修至-1.24元，其中最高估值0.26元，最低估值-2.32元，預估目標價為53元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|0.26(0.91)
|4.07
|7.43
|最低值
|-2.32(-2.32)
|0.08
|2.38
|平均值
|-1.26(-1.11)
|2.24
|3.88
|中位數
|-1.24(-1.17)
|2.27
|2.85
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|55,802,000
|84,956,560
|101,303,650
|最低值
|42,981,000
|43,448,000
|61,570,940
|平均值
|49,836,300
|63,582,110
|75,462,720
|中位數
|48,671,000
|62,455,000
|69,488,150
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|-1.64
|-2.4
|4.72
|7.4
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|34,131,667
|29,892,306
|56,952,275
|85,604,158
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
