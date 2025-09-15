search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-1.24元，預估目標價為53元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2025年EPS預估：中位數由-1.17元下修至-1.24元，其中最高估值0.26元，最低估值-2.32元，預估目標價為53元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值0.26(0.91)4.077.43
最低值-2.32(-2.32)0.082.38
平均值-1.26(-1.11)2.243.88
中位數-1.24(-1.17)2.272.85

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值55,802,00084,956,560101,303,650
最低值42,981,00043,448,00061,570,940
平均值49,836,30063,582,11075,462,720
中位數48,671,00062,455,00069,488,150

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS-1.64-2.44.727.4
營業收入
(單位：新台幣千元)		34,131,66729,892,30656,952,27585,604,158

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
南亞科57.4+1.59%
美元/台幣30.246-0.32%

鉅亨贏指標

了解更多

#連續長上影

偏強
南亞科

72.73%

勝率

#營收獲利增加

偏強
南亞科

72.73%

勝率

#高盈餘高毛利

偏強
南亞科

72.73%

勝率

#穩定獲利股

偏強
南亞科

72.73%

勝率

延伸閱讀



Empty