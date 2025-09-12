鉅亨速報 - Factset 最新調查：東元(1504-TW)EPS預估上修至2.91元，預估目標價為64元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對東元(1504-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.85元上修至2.91元，其中最高估值2.97元，最低估值2.54元，預估目標價為64元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|最高值
|2.97(2.97)
|3.59
|最低值
|2.54(2.54)
|2.7
|平均值
|2.81(2.8)
|3.22
|中位數
|2.91(2.85)
|3.24
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|最高值
|62,029,000
|70,097,000
|最低值
|58,900,000
|62,048,000
|平均值
|60,624,710
|66,773,860
|中位數
|60,654,000
|67,187,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|2.73
|2.76
|1.64
|2.38
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|55,234,746
|59,393,661
|58,315,216
|52,557,027
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1504/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
