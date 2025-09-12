search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：東元(1504-TW)EPS預估上修至2.91元，預估目標價為64元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對東元(1504-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.85元上修至2.91元，其中最高估值2.97元，最低估值2.54元，預估目標價為64元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年
最高值2.97(2.97)3.59
最低值2.54(2.54)2.7
平均值2.81(2.8)3.22
中位數2.91(2.85)3.24

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年
最高值62,029,00070,097,000
最低值58,900,00062,048,000
平均值60,624,71066,773,860
中位數60,654,00067,187,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS2.732.761.642.38
營業收入
(單位：新台幣千元)		55,234,74659,393,66158,315,21652,557,027

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1504/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

