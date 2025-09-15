search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：中磊(5388-TW)EPS預估上修至6.08元，預估目標價為120.5元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中磊(5388-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.04元上修至6.08元，其中最高估值7.57元，最低估值5.7元，預估目標價為120.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年
最高值7.57(7.57)9.1
最低值5.7(5.7)7.17
平均值6.37(6.3)8.32
中位數6.08(6.04)8.54

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年
最高值58,450,00067,339,000
最低值52,104,00059,875,000
平均值55,811,17064,056,800
中位數56,408,00064,884,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS7.749.177.573.44
營業收入
(單位：新台幣千元)		56,788,76262,584,49364,573,72043,899,508

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5388/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

