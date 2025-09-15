鉅亨速報 - Factset 最新調查：中磊(5388-TW)EPS預估上修至6.08元，預估目標價為120.5元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中磊(5388-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.04元上修至6.08元，其中最高估值7.57元，最低估值5.7元，預估目標價為120.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|最高值
|7.57(7.57)
|9.1
|最低值
|5.7(5.7)
|7.17
|平均值
|6.37(6.3)
|8.32
|中位數
|6.08(6.04)
|8.54
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|最高值
|58,450,000
|67,339,000
|最低值
|52,104,000
|59,875,000
|平均值
|55,811,170
|64,056,800
|中位數
|56,408,000
|64,884,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|7.74
|9.17
|7.57
|3.44
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|56,788,762
|62,584,493
|64,573,720
|43,899,508
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5388/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
