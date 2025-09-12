search icon



1. 外資累計買超 5 日的股票
鴻海 (2317-TW)、華邦電 (2344-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、寶成 (9904-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
鴻海 (2317-TW)、寶成 (9904-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、東元 (1504-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
鴻海 (2317-TW)、寶成 (9904-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、東元 (1504-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
鴻海 (2317-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、南亞科 (2408-TW)、東元 (1504-TW)


5. 外資當日 (11) 買超的股票
鴻海 (2317-TW)、南亞科 (2408-TW)、東元 (1504-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、永豐金 (2890-TW)
 

鴻海217.5+1.40%
華邦電25.45+1.80%
寶成28.1+0.00%
東元89.4-3.97%
南亞科57.4+1.59%
永豐金25.2+0.80%
國泰永續高股息21+0.72%
元大台灣價值高息9.44+0.75%

