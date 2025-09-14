Tether推出受監管穩定幣USA₮！聘請川普盟友擔綱執行長

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-14 20:40

‌



全球最大美元穩定幣發行商 Tether 週五（12 日）宣布，計劃推出一款由美國監管、以美元支撐的新穩定幣 USA₮，並任命前川普政府官員 Bo Hines 擔任 USA₮ 首席執行長，為 Circle (CRCL-US) 帶來挑戰。

Tether推出受監管穩定幣USA₮。(圖：Shutterstock)

根據《巴隆周刊》報導，Tether 表示，USA₮ 將由美國發行方負責，並依照新的聯邦穩定幣法規設計，與 Tether 目前已發行的 USDT 有所不同。首次發行時間尚未公布。

‌



USDT 現市值接近 1,700 億美元，是全球市值最大的美元穩定幣。

穩定幣是一種加密貨幣，其價值通常錨定美元或其他資產，並由國債等儲備支持。今年 7 月，美國總統川普簽署《Genius 法案》，為穩定幣建立監管框架，為更多機構使用穩定幣鋪平道路。

Tether 首席執行長 Paolo Ardoino 表示：「USA₮ 體現了我們確保美元在數位時代不僅保持主導地位，還能蓬勃發展的承諾。」

Bo Hines 將負責 USA₮ 的發行，他曾任白宮加密貨幣委員會執行董事，今年八月離職後加入 Tether 擔任美國戰略顧問。Hines 曾以共和黨身份兩次競選國會，但均未成功。

投資銀行 Cantor Fitzgerald 將擔任 USA₮ 儲備金指定托管機構，這些儲備可能以美國國債為主。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）曾是 Cantor 的董事長兼首席執行長。

Tether 進入受監管穩定幣領域，掀起了華爾街普遍預期將快速擴張的市場波瀾。伯恩斯坦分析師 Gautam Chhugani 在六月預測，全球穩定幣供應量到 2035 年可能增至 4 萬億美元，但目前僅不到 3,000 億美元。

Tether 和 Circle 展開競爭

此外，Tether 將與 Circle 及其 USDC 穩定幣展開競爭。Circle 已率先在美國建立合規發行制度，今年六月上市。

週五下午，Circle 股價下跌 5.6%，至 126.66 美元，自首次公開募股時每股 31 美元以來已上漲超過四倍。

Circle 發言人表示，打造合規、受監管的穩定幣需要多年在合規、銀行合作、透明度及信任方面的投入，這也是 USDC 成為美國最受信任美元穩定幣之一的原因。

根據 Tether，Anchorage Digital 將作為 USA₮ 的合法發行方，但具體運作方式尚未披露。