Tether瑞士自有金庫持有80億美元黃金！USDT穩定幣儲備策略曝

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-09 16:40

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全球最大穩定幣發行商 Tether 正專注於擴大黃金儲備。該公司透露，該公司已在瑞士擁有一座自有金庫，專門儲存價值約 80 億美元的黃金，總重量接近 80 噸。其中大部分黃金由 Tether 直接持有，使其成為全球除銀行與國家機構外最大的黃金持有者之一。

Tether瑞士自建金庫持有80億美元黃金。(圖：Shutterstock)

根據《彭博》報導，Tether 執行長 Paolo Ardoino 表示：「我們有自己的金庫，我相信這是世界上最安全的金庫。」不過，該金庫的具體位置與成立時間基於安全理由未對外公開。

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Tether 金庫中持有的黃金價值約為 80 億美元，大致相當於瑞銀集團持有的貴金屬和其他商品的總價值。

Tether 是 USDT 穩定幣的發行商，該代幣與美元一比一掛鉤，目前流通中的 USDT 價值高達 1590 億美元。根據 Tether 3 月的財報，該公司約 5% 資產為貴金屬，其中黃金是其主要儲備之一。

Tether 透過發行代幣獲得美元回報；並透過投資美國國債等資產，利用這些抵押品獲利。

Tether 的黃金代幣 XAUT 進軍實體資產領域

除了 USDT，Tether 還推出了以黃金支持的代幣 XAUT，每枚對應一盎司實體黃金，持有人可直接在瑞士提領。

XAUT 目前發行量相當於 7.7 噸黃金（約 8.19 億美元），但與流動性更強的黃金支持的交易所交易基金（ETF）相比仍然微不足道，其中最大的 ETF 持有近 950 噸黃金。

Ardoino 指出，隨著市場對美國債務上升的憂慮加劇，黃金已成避險選擇。金價今年以來已上漲超過 25%，金磚國家央行每個央行都在購買黃金，更是推升了金價上漲。

Tether 選擇自建金庫而非租用貴金屬託管服務，主要為節省長期成本。

Ardoino 表示：「若 XAUT 流通量達 1000 億美元，支付 50 個基點託管費將是一筆巨大開銷。擁有自有金庫託管成本就會大大降低。」

然而，穩定幣快速成長引起監管機關和執法單位的警覺，特別是像 Tether 這樣規模龐大的穩定幣發行商，由於過去其儲備狀況曾遭質疑，因此備受關注。

監管機關擔心，隨著穩定幣越來越受歡迎，大量資金可能會通過這些幣流通，繞過傳統銀行系統，可能導致金融監管的真空與風險。