交通部：加速建置公共充電設施 電動車充電樁年底有望破1.5萬槍

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-12 21:15

為建構電動車友善環境，並滿足電動車充電需求，交通部積極推動各縣市加速建置公共充電設施，據統計目前全台電動車登記達 11 萬輛，占全部小客車 1.5% 左右。交通部今 (12) 日表示，節至今 (2025) 年 7 月底，全國充電樁總數已達 12,334 槍，按進度觀察有望於今年底突破 1.5 萬槍。

停車場電動車充電樁。(圖：交通部提供)

交通部路政司表示，為為積極推動我國淨零目標，正積極推動公共充電樁的設置，盼藉由公部門帶頭，進而帶動民營企業設置充電樁數量，對於提升公共停車場充電設施數量，目前透過交通部公路局辦理之「公共充電樁設置及區域充電需求評估計畫」截至目前，已核定補助公共充電樁 4,768 槍，其中 1,653 槍已完成啟用。

路政司表示，目前全國公共充電樁為 1.2 萬，車樁比為 9:1，優於歐盟建議之 10:1；其中快充車樁比為 33.9:1，更顯著優於歐盟建議之 80:1。

為加速提升公共停車場充電設施數量，交通部已於 2023 年 9 月發布「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」，在上述辦法施行兩年後，目前公有路外公共停車場充電專用停車位數量，須達小型車停車位總數之 2% 以上，民營路外公共停車場則應達 1% 以上。

截至今年 8 月底，公共停車場充電專用停車位設置比例為 1.9%，若含已完成向台電申請、待送電之格位，比例達 2.4%，在民營路外公共停車場方面，全國應設置比例達 1% 的場站共 942 場，其中 381 場已達規範，達成率為 40%。分析停車場充電樁延宕設置原因，主要受限於台電用電申請與送電進度及部分民營室內停車場因住戶對公共安全有所疑慮而影響。