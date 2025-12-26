鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-26 19:00

行政院長卓榮泰今 (26) 日於行政院會發表年終談話，率領內閣團隊為 1219 台北隨機襲擊事件罹難者默哀。他表示，2025 年面臨美國新關稅政策、地緣政治衝突及國內多起強震風災，挑戰極其嚴峻；回顧今年前三季經濟成長率表現優異，全年預估可達 7.37%；人均 GDP 達 38,748 美元；失業率 3.3% 與 CPI 約 1.6% 至 1.7%，皆達成去年設定的「二上一下一平穩」目標。

卓榮泰特別感謝副院長鄭麗君與政委楊珍妮率領談判團隊，在國際經貿秩序調整中捍衛國家與產業利益；針對國內災損與非洲豬瘟疫情，他也肯定政委季連成、陳金德及部會首長的應變，成功穩定民心並控制疫情。

針對社會關注的 1219 事件，卓榮泰要求內政部與交通部全面檢討安全措施，並認同台北市長蔣萬安所提，呼籲媒體與社會不再提及行為人姓名，避免模仿效應。

而在政治困局方面，卓榮泰坦言今年總預算案遭立院大幅刪減凍結，加上《財劃法》修正造成中央地方合作困難，行政院基於維護憲政秩序與《公共債務法》規定，決定對《財劃法》修正案「不予副署」，期盼朝野能回歸談判桌，在憲法基礎上共同突破困境。

儘管內外衝擊不斷，卓榮泰強調政府在長照 3.0、彈性育嬰假及 TPASS 2.0 等政策仍有顯著進展，運動部也已正式成立，桃園機場第三航廈北廊廳更於昨日啟用。

展望 2026 年，卓榮泰提出三大核心課題：推動公平分配以照顧中小微企業、由政委陳時中領軍對抗少子女化，以及強化全社會防衛韌性。他指出，115 年度總預算案目前在立院尚未實質討論，這將影響「AI 新十大建設」與「國家十大新動能」的推動。