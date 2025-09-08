〈電子五哥營收〉廣達前8月營收1.3兆元年增逾5成 Q4 AI伺服器動能轉強
鉅亨網記者劉玟妤 台北
廣達 (2382-TW) 今 (8) 日公告 8 月營收 1528.08 億元，累計今年前 8 月營收 1.3 兆元，雙雙繳出年增成績，且皆創歷史同期新高紀錄。廣達管理層指出，由於第三季處於新舊產品轉換期，因此第三季 AI 伺服器出貨動能較弱，不過預期第四季起出貨動能將回溫轉強。
廣達 8 月營收 1528.08 億元，月減 3.5%，年增 5.3%；累計今年前 8 月營收 1.3 兆元，年增 55.18%。
筆電出貨狀況，廣達 8 月筆電出貨 410 萬台，月增 2.5%，年減 4.65%。廣達表示，筆電展望維持法說會看法，預期第三季季對季將成長個位數百分比，而第四季將微幅下滑，全年則將小幅成長。
AI 伺服器方面，廣達表示，第三季處於新舊產品轉換期，客戶從 GB200 過渡至 GB300，兩項產品皆有需求，但也因處產品迭代期，因此出貨動能較弱，不過 9 月隨著新品出貨放量，預期第四季出貨動能將回溫轉強，全年 AI 伺服器占整體伺服器營收 7 成、AI 伺服器營收三位數成長的展望不變。
