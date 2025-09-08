〈電子五哥營收〉廣達前8月營收1.3兆元年增逾5成 Q4 AI伺服器動能轉強

廣達 ( 2382-TW ) 今 (8) 日公告 8 月營收 1528.08 億元，累計今年前 8 月營收 1.3 兆元，雙雙繳出年增成績，且皆創歷史同期新高紀錄。廣達管理層指出，由於第三季處於新舊產品轉換期，因此第三季 AI 伺服器出貨動能較弱，不過預期第四季起出貨動能將回溫轉強。

AI 伺服器方面，廣達表示，第三季處於新舊產品轉換期，客戶從 GB200 過渡至 GB300，兩項產品皆有需求，但也因處產品迭代期，因此出貨動能較弱，不過 9 月隨著新品出貨放量，預期第四季出貨動能將回溫轉強，全年 AI 伺服器占整體伺服器營收 7 成、AI 伺服器營收三位數成長的展望不變。