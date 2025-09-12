〈航運指數〉歐洲線運價續跌抵銷美國線反彈 SCFI連2跌

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-12 18:00

‌



上海航交所今 (5) 日公布最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周再度續跌 46.33 點至 1398.11 點，跌幅 3.21%，呈現連 2 跌，主要是因歐洲線運價持續重挫，抵銷美國線的反彈。

SCFI連2跌。(鉅亨網資料照)

主要航線中，遠東到歐洲每 TEU(標準 20 呎櫃) 續跌 161 美元至 1154 美元，跌幅 12.24%；遠東到地中海每 TEU 續跌 233 美元至 1738 美元，跌幅 11.82%。

‌



反觀遠東到美西每 FEU(標準 40 呎櫃) 本周運價來到 2370 美元，續彈 181 美元，彈幅多達 8.27%，累計二周來漲幅已超過 20%，而遠東到美東每 FEU 也大漲 234 美元，來到 3307 美元，彈幅 7.61%。