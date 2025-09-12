鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-09-12 16:20

中國 A 股三大指數周五 (12 日) 同步震盪走低，終止連 2 日上漲走勢，但上證指數(SSEC) 盤中再創階段新高，一度漲高至 3892.74 點，深證成指 (SZI) 也一度衝破 13000 點。

〈陸股盤後〉滬指終止連二紅 深成指13000點大關得而復失 半導體股逆勢揚（圖：Shutterstock）

滬指周五收低 0.12% 至 3870.6 點，深證成指亦跌 0.43% 至 12924.13 點，創業板指收黑 1.09% 至 3053.75 點，滬深兩市成交額合計人民幣 2.52 兆元，較上一交易日放量 832 億元。

盤面上，保險、銀行、券商、乳業等族群跌幅居前，浦發銀行、國海證券等跌超 3%，新華保險、太平洋、齊魯銀行、江蘇銀行等跌超 1%，白酒類股則集體下跌，酒鬼酒、品渥食品、濟源集團、煌上煌、捨得酒業、均瑤健康等跌超 2%。

上漲族群方面，有色金屬集體上漲，北方銅業、盛達資源、豫光金鉛、湖南白銀等漲停，記憶體晶片、影視院線等類股漲幅居前，金逸影視與中國電影等股漲停，芯原股份漲停，賽微微電、北京君正等漲超 10%，創新藥概念股則局部大漲，昭衍新藥 6 天 3 個漲停板。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 1926 檔股票上漲，3370 檔下跌，平盤 130 檔，滬深北三市共 94 檔股票漲幅在 9% 以上，8 檔跌幅在 9% 以上。

消息面上，花旗周四 (11 日) 出具研究報告中預測，本月稍晚發佈財報的美光科技將給出遠超預期的財測數字。此外，記憶體大廠鎧俠宣佈與輝達展開合作，打造讀取速度較傳統 SSD 快近百倍的固態硬碟。

東莞證券認為，整體來看，當前市場處於良性輪動結構中，整體承接動能偏強，市場情緒依舊高漲，在驅動力沒有發生邊際變化的情況下，A 股市場仍有望延續強勢格局。

國投證券表示，客觀而言，站上 3800 點已基本符合對於本輪流動性牛市的心理預期，後續持以跟蹤態度，但眼下對於短線大盤進一步向上空間已經難以合理預估。本輪 A 股大盤向上空間若要真正打開，市場必須從流動性牛—基本面牛—新舊動能轉化牛實現「三頭牛」兌現轉變，這是未來逐步驗證的過程。

太平洋證券表示，此次指數整理時間比所預估的要更短，顯示當前牛市的背景下的多方強勢。北證 50 指數有望引領上行，類股選擇上建議聚焦於化工、農業、鋼鐵、太陽能等仍處在歷史底部，安全邊際更足。半導體、光模組等此前就已經提示調整空間已經到位，目前可繼續持股待漲，再創新高幾無懸念。創新藥則受美可能制裁消息影響大跌，但創新藥指數整體表現除了較強的韌性，對於創新藥這種高成長且基本面業績反轉的類股，下跌皆是買入的機會。整體來看，類股輪動較快，無論持有哪個族群，堅持持有或是最佳的選擇。

中信建投證券指出，本輪行情中，科技資產成為上行重要動力。展望後市，隨著下周聯準會 (Fed) 將開會，降息周期帶來的全球流動性提高、國內產業政策的持續發力以及上市公司盈利的逐步改善，市場中樞上移的趨勢不會改變。