鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-12 18:30

摩根士丹利金屬與礦業商品策略師 Amy Gower 表示，黃金已超越其傳統的避險資產角色，演變成為衡量全球經濟與金融市場狀況的「晴雨表」。

黃金不再只是避險！大摩：金價異動背後實有「深層巨變」(圖:shutterstock)

今年迄今，黃金價格已上漲逾 38%，白銀更是飆升逾 42%，這些顯著漲幅預示著市場正經歷重大變革。

Gower 指出，推動這波金價上漲的關鍵因素多樣。首先，全球各國央行正持續強勁增持黃金，黃金占央行儲備的比重自 1996 年以來首次超越國債。這明確彰顯了市場對黃金長期價值的堅定信心。

其次，黃金支持的 ETF 在 8 月錄得 50 億美元的單月淨流入，今年累計流入量除 2020 年外創歷史新高，顯示機構投資者對黃金的興趣濃厚且重新燃起。

Gower 表示，儘管許多主要經濟體的通膨率仍高於目標，且黃金本身是不孳息資產，但其吸引力依然出乎意料地強勁。市場普遍預期各國央行即將啟動降息周期，這將進一步推升金價。

摩根士丹利預測，黃金價格在 2025 年仍有約 5% 的上漲空間，預計到年底有望達到每盎司 3800 美元的頂峰。摩根士丹利的經濟學家預期，聯準會 (Fed) 將在 9 月會議上首次降息，這將是自 2024 年 12 月以來的首次。

Gower 回顧 1990 年代的歷史數據指出，在聯準會降息周期開始後的 60 天內，黃金和白銀價格平均分別上漲 6% 和 4%，因為較低的殖利率使得不孳息資產更具競爭力。

此外，摩根士丹利的貨幣策略師也預測，美元將進一步走弱，這將使黃金在全球其他市場變得更為實惠。印度 7 月份的黃金和白銀進口量已顯示出改善跡象，該國考慮改革商品及服務稅 (GST)，有望在節慶和婚禮季節前刺激黃金和白銀的購買力。

然而，Gower 也提出一項重要的潛在「變數」：珠寶需求。她解釋，珠寶占黃金總需求的 40%，占白銀總需求的 34%。目前，珠寶需求將如何演變仍是一個未知數。