鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-12 12:29

近期美國科技股漲勢強勁，加上聯準會預定降息已成市場共識，觀察外資資金動向已連續 8 日買超台股，熱錢狂湧，加權指數昨 (11) 日一度衝上 25541 點創下史上新高。甲骨文 (Oracle) 日前開出亮麗財報，單日股價噴漲近 36%，進一步強化投資人對 AI 與雲端服務需求的信心，擁有 174 萬受益人的國泰永續高股息 (00878-TW) 不僅持有多檔甲骨文供應鏈，亦搭配約 3 成金融股，平衡投組波動，近日股價持續走揚，今 (12) 日盤中站回 21 元之上，距離填息目標只差一步。

〈焦點股〉甲骨文超狂財報帶旺供應鏈 00878捕捉AI商機邁向填息。(圖：shutterstock)

國泰永續高股息基金經理人游日傑表示，根據財政部公告 8 月台灣出口額達 584.9 億美元，刷新單月新高，更創下連續 4 個月突破 500 億美元成績，也是台灣出口額首次超越南韓，加上 10 日國際半導體展登場，AI 概念股再成投資主軸，投資人可透過 AI 半導體概念股近 5 成的 00878 跟上台股最熱題材；展望第 4 季進入台股傳統電子旺季，可望延續後市長線動能。

游日傑補充，軟體巨頭甲骨文 (ORCL-US) 公布財報表現後，整體優於市場預期，甲骨文同時宣布將與 Open AI、META、輝達及字節跳動等軟體公司簽署上看數十億美元的巨額合約，顯見 AI 雲端基建需求旺盛，10 日甲骨文股價猛漲 35.91%，創下 1992 年以來最佳單日漲幅，帶動多家台廠受惠，包括廣達、緯創等甲骨文供應鏈，皆是 00878 成分股，投資人可善用 00878 搶進 AI 浪潮。