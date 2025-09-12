凱基證券榮獲「台灣永續行動獎」 證券業唯一奪四項大獎

鉅亨網新聞中心 2025-09-12 10:58

凱基證券榮獲「台灣永續行動獎」四項大獎，由財政部常務次長謝鈴媛（左）、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（右）頒獎，凱基證券資深副總經理邱媛貞（中）代表領獎。

凱基證券以實質行動回應氣候危機、友善金融、永續消費與無塑海洋四大永續挑戰，為證券業唯一榮獲台灣永續能源研究基金會「台灣永續行動獎」四項殊榮，囊括「SDG 10 有愛無礙待客如己」金獎、「SDG 12 永續採購新力量」銀獎與「SDG 13 雙軌淨零行動、SDG 14《海好友你》永續行動」銅獎，獲獎數居業界之冠，展現企業內外整合的永續力。

凱基證券長期致力發揮金融專業、導入國際框架並結合在地行動，持續深耕聯合國永續發展目標（SDGs），本次獲獎展現出四大亮點，首先，凱基證券以「公平同理，待客如己」的服務理念，推動無障礙官網設計、友善服務流程與硬體設備，同時升級「隨身 e 策略」APP 語音功能，提升視障與高齡者金融可近性，榮獲「SDG 10 有愛無礙待客如己」金獎肯定；其次，凱基證券整合綠色採購、在地採購、供應鏈管理與員工參與四大主軸，2024 年綠色採購比例達 19.41%，年增 56%，舉辦永續小農市集，打造從採購到消費的責任經濟鏈，獲頒「SDG 12 永續採購新力量」銀獎可謂實至名歸。

在推動氣候及生態守護方面，凱基證券導入 TCFD、SBTi 與 ISO 碳盤查，2024 年自身營運溫室氣體總排放量較基準 2022 年下降 33%，綠電使用率達 23.79%，投資組合具 SBT 目標設定占比達 26.7%，綠色債券承銷規模亦較前年近倍增成長，展現金融引導低碳轉型的能力；同時串聯營業據點、志工同仁及外部專業倡議團體，導入公民科學家行動，2024 年辦理 30 場以上海洋守護活動，例如淨灘、海洋倡議活動、展覽等，積極推廣日常減塑、循環經濟與海洋教育，分別摘下「SDG 13 雙軌淨零行動、SDG 14《海好友你》永續行動」兩項銅獎榮耀。