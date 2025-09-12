2025外灘大會登場！宇樹科技王興興：AI正處於大規模爆發性成長的前夕
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導
以「重塑創新成長」為主題的「2025 Inclusion· 外灘大會」周四 (11 日) 在上海黃浦世博園區盛大開幕。作為一年一度備受全球科技界矚目盛會，外灘大會現場熱鬧非凡，各類機器人紛紛登場，它們不僅能烹飪美食、參與救援行動，還能進行演奏，生動展現了「勞動最光榮」的場景，同時，金融科技領域也展現出眾多最新成果。
在開幕式暨主論壇上，多位科技界知名人士圍繞著 AI 時代分享了他們的最新見解。宇樹科技創辦人王興興指出，當下讓 AI 真正投入實際工作、發揮效能的領域仍猶如一片尚未開墾的荒漠，不過，這恰恰意味著該領域正處於大規模爆發性增長的前夜。
王興興坦言，目前具身智慧發展在高品質資料及模型演算法層面面臨諸多挑戰，例如資料擷取與品質問題明顯，資料利用率有待提高，多模態資料融合不理想，模型與機器人控制模態對齊也存在困難，但對未來充滿信心。
王興興認為，當下創新創業門檻大幅降低，年輕創新者迎來黃金時代，能夠透過 AI 工具實現新創意。
阿里雲創辦人、之江實驗室主任王堅表示，2025 年開源成為 AI 競爭的關鍵變量，從程式碼開源邁向資源開放是 AI 時代的革命性轉變，開放資料和運算資源是推動 AI 前進的必要環節，開源與閉源模型的選擇成為 AI 競爭的關鍵。
他還透露，在太空領域，由於 AI 的出現，會出現「計算衛星」，之江實驗室已將 12 顆衛星送入太空，並把 8B 參數模型送上太空，該項目被命名為「三體計算星座」，有望為深空探索奠定基礎。
螞蟻集團 (688688-CN) 執行長韓歆毅則指出，AI 醫療的出路在於人機結合，AI 醫療終極目標是提供個人化、精準且可信的建議，通用大模型短期內難以替代垂類專業大模型，AI 在很長時間內應作為醫生助手，讓名醫和基層醫生都能更好地發揮作用。
金沙江創投主管合夥人朱嘯虎認為，明年 AI 應用將大爆發，下一個字節跳動、小紅書今年可能已成立，創業者應勇於闖蕩，中美在 AI 領域各有優勢，中國擅長在 AI 之外構建差異化用戶體驗。
