首店來了！宇樹科技明在京東MALL開業線下商店 售價9.9萬人民幣G1將進駐
根據宇樹科技官方微博發布訊息，與京東集團 (09618-HK)(JD-US)合作的首家線下體驗店將在周三 (31 日) 於北京雙井的京東 MALL 開幕，店內將展示包括 G1 人形機器人、Go2 四足機器狗在內的多款產品，消費者可現場體驗並購買，或透過掃描 QRCode 下單，選擇門市自提或京東配送。
在產品方面，宇樹科技已推出多款機器人，其中人形機器人 G1 定價為人民幣 9.9 萬元起，R1 定價為 3.99 萬元起，H1 定價為 65 萬元。
宇樹科技在 10 月也發布了新一代仿生人形機器人 Unitree H2，其身高 180 公分，重 70 公斤，形態更接近真人。
在軟體生態上，宇樹科技在 12 月 13 日推出了名為「App Store」的人形機器人應用程式商店。該平台整合了「用戶廣場」、「動作庫」等模組，用戶無需編程即可像安裝手機應用程式一樣，為機器人下載和部署舞蹈、武術等動作技能。
宇樹科技創辦人王興興曾透露，宇樹科技在 2024 年營收超過 10 億元人民幣，並且實現連續獲利，旗下四足機器人產品在全球市場佔據主導地位，2024 年銷售量約佔全球市場的 69.75%。
此外，宇樹科技 IPO 上市輔導工作也在上月 15 日完成，並打算申請在 A 股上市。
