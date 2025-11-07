鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-07 17:20

2025 年世界互聯網大會烏鎮高峰會今 (7) 日在浙江烏鎮開幕，本屆峰會主題為「共築開放合作、安全普惠的數智未來－攜手建構網路空間命運共同體」，聚焦數位經濟與智慧科技發展。

2025世界互聯網大會今在浙江烏鎮登場！京東劉強東談拚「降本」 阿里吳泳銘聊AI「算力」（圖：Shutterstock）

針對社會化物流成本問題，劉強東在演講中說：「大家想一想，假如我們能把整個中國的社會化物流成本佔比能夠降到只有 6%，意味著按照去年的數字，整個企業一年能增加數兆的淨利潤，企業利潤的增多會帶來更多技術的進步。企業之間會比拼、爭搶人才，會讓員工得到更好的收入和待遇。有了更好的收入待遇，那麼消費、整個經濟循環就會進入一種正向信心。」

多年未在官方活動正式露面演說的劉強東也表示，隨著 AI 跟機器人時代到來，他對中國社會化物流成本的下降趨勢表示非常樂觀。「我認為五年之內，整個中國的社會化物流成本與 GDP 的比率應該能夠降到 10% 以內，也就是未來 5 年的進步，可能會超過過去 10 年的進步，甚至 15 年的進步。」

根據劉強東介紹，京東在北京建的分類中心，基本上已經把過去 90% 人力幹的活全部用機器人取代，且京東到明年 4 月在全球會建造第一個全無人的配送站。「就是一個圓筒的建築，上面是起降無人機，下面全部是無人的電動小車，裡面是機械臂，對無人機的貨物的裝載，無人車的裝載，全都是機器人完成。」

當談及配送到家的「最後一公里」如何完成，劉強東指出，現在中國 50% 的門鎖都是智能門鎖，「大概 5 年左右的時間，我們認為 90% 以上的門鎖都是指紋鎖，所以機器人完全可以通過你授權的方式，安全地打開你的家門，把包裹放到你的家裡」。

他最後總結說：「無論我們這個社會技術怎麼發展，大家不用太擔心工作的問題、公平的問題。我們能做的事情很多，而且未來一定會更加美好。」

吳泳銘則圍繞 AI 發展路徑展開闡述。他表示，阿里正加碼建設超大規模 AI 基礎設施，打造「超級 AI 雲」，以全端技術為全球開發者提供領先服務。

他還提出 AI 發展三階段論，目前處於「智慧湧現」階段，AI 透過學習人類知識解決真實問題；其次是「通用人工智慧」開端，AI agent 可完成數位世界工作，並連接物理設備輔助人類；最終將邁向「超級人工智慧」，具備自主學習與迭代能力，超越人類。