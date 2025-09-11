鉅亨速報 - Factset 最新調查：維斯達能源(VST-US)EPS預估上修至5.99元，預估目標價為223.50元
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對維斯達能源(VST-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.86元上修至5.99元，其中最高估值8.07元，最低估值3.15元，預估目標價為223.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.07(8.07)
|11.49
|12.21
|15.46
|最低值
|3.15(3.15)
|7.13
|7.95
|11.3
|平均值
|5.78(5.67)
|8.92
|10.38
|13.4
|中位數
|5.99(5.86)
|8.64
|10.18
|12.7
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|228.21億
|268.73億
|282.98億
|296.96億
|最低值
|157.93億
|184.67億
|188.08億
|201.39億
|平均值
|197.43億
|223.80億
|239.27億
|243.95億
|中位數
|196.66億
|219.36億
|249.52億
|238.72億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.30
|-2.69
|-3.26
|3.58
|7.00
|營業收入
|110.62億
|132.13億
|178.37億
|155.43億
|193.77億
詳細資訊請看美股內頁：
維斯達能源(VST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
