search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：維斯達能源(VST-US)EPS預估上修至5.99元，預估目標價為223.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對維斯達能源(VST-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.86元上修至5.99元，其中最高估值8.07元，最低估值3.15元，預估目標價為223.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.07(8.07)11.4912.2115.46
最低值3.15(3.15)7.137.9511.3
平均值5.78(5.67)8.9210.3813.4
中位數5.99(5.86)8.6410.1812.7

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值228.21億268.73億282.98億296.96億
最低值157.93億184.67億188.08億201.39億
平均值197.43億223.80億239.27億243.95億
中位數196.66億219.36億249.52億238.72億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.30-2.69-3.263.587.00
營業收入110.62億132.13億178.37億155.43億193.77億

詳細資訊請看美股內頁：
維斯達能源(VST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVST

相關行情

台股首頁我要存股
維斯達能源210.365+0.55%

延伸閱讀



Empty