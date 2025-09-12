鉅亨速報 - Factset 最新調查：看準科技BZ-US的目標價調升至27.71元，幅度約4%
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對看準科技(BZ-US)提出目標價估值：中位數由26.64元上修至27.71元，調升幅度4%。其中最高估值29.24元，最低估值22.38元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予看準科技評價：積極樂觀22位、保持中立1位、保守悲觀1位。
看準科技今(12日)收盤價為24.44元。近5日股價上漲4%，標普指數上漲1.3%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
