鉅亨速報 - Factset 最新調查：維斯達能源VST-US的目標價調升至215元，幅度約3.12%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對維斯達能源(VST-US)提出目標價估值：中位數由208.5元上修至215元，調升幅度3.12%。其中最高估值242元，最低估值164.53元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予維斯達能源評價：積極樂觀16位、保持中立2位、保守悲觀1位。
維斯達能源今(12日)收盤價為200.08元。近5日股價下跌3.12%，標普指數上漲0.69%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
