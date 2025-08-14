鉅亨速報 - Factset 最新調查：維斯達能源(VST-US)EPS預估下修至6.31元，預估目標價為220.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對維斯達能源(VST-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.63元下修至6.31元，其中最高估值8.12元，最低估值3.29元，預估目標價為220.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.12(8.12)
|11.49
|12.21
|15.46
|最低值
|3.29(3.29)
|7.12
|7.49
|12.49
|平均值
|6.06(6.14)
|8.92
|10.1
|13.92
|中位數
|6.31(6.63)
|8.65
|10.12
|13.87
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|226.93億
|268.73億
|282.98億
|296.96億
|最低值
|157.93億
|184.67億
|188.08億
|201.39億
|平均值
|197.18億
|223.87億
|238.12億
|243.62億
|中位數
|195.03億
|222.79億
|249.52億
|232.51億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.30
|-2.69
|-3.26
|3.58
|7.00
|營業收入
|110.62億
|132.13億
|178.37億
|155.43億
|193.77億
詳細資訊請看美股內頁：
維斯達能源(VST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：維斯達能源VST-US的目標價調升至215元，幅度約3.12%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：維斯達能源VST-US的目標價調升至200元，幅度約3.63%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：維斯達能源(VST-US)EPS預估上修至6.64元，預估目標價為192.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：維斯達能源(VST-US)EPS預估上修至6.3元，預估目標價為191.50元
下一篇