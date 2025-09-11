綜所稅遞延入帳+暑假旅遊旺季 國人7月狂刷6533億元創史上單月新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-11 21:28

金管會今 (11) 日公布 7 月刷卡統計，32 家信用卡發卡機構合計簽帳金額 6533 億元，月增 66%，改寫史上單月新高紀錄，主要因綜所稅遞延入帳，加上暑假旅遊消費旺季，累計前 7 月簽帳金額達 2 兆 9031.39 億元，年增 5.86%，創下歷年同期新高。

圖：shutterstock

根據銀行局統計，截至 2025 年 7 月底止，共有 32 家信用卡發卡機構，總流通卡數約 5995 萬張，總有效卡數約 3986 萬張。

銀行局官員指出，以往刷卡繳納綜合所得稅款入帳高峰大多落在 6 月，今年因應關稅戰威脅，政府延長繳納時間至 6 月底止，使得信用卡繳稅高峰遞延至 7 月才顯現。據統計，今年所有發卡機構收到稅款入帳合計約 2185 億元，較去年的 2099 億元成長。

此外，7 月進入暑假，向來也是國人出遊消費旺季，帶動單月簽帳金額衝上 6533 億元，較上月大幅增加 2596 億元，改寫史上單月新高紀錄；累計前 7 月簽帳金額 2 兆 9031.39 億元，創同期新高。

銀行局官員表示，國人刷卡情形若按目前成長趨勢來看，預期全年可望超越去年 4.6 兆元的水準，再創史上新高。

觀察個別發卡行 7 月簽帳金額，中信銀以 1259.76 億元霸氣回歸刷卡王寶座，創下台灣信用卡史上單月新高，玉山銀來勢洶洶，單月刷出 1211.5 億元，亦寫下新高紀錄，國泰世華銀行雖落居第三，但也刷出 1017.06 億元的好成績，也是首度突破千億關卡，北富銀與台新銀分別為 709.97 億元、630.03 億元，表現不俗。