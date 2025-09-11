助7萬家企業抗關稅！經濟部端460億4箭齊發 還有100億銀彈備用

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-11 18:43

‌



面對美國加徵暫時性關稅所帶來的衝擊，行政院今（11）日院會聽取經濟部等 9 個部會報告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」的執行進度，總預算達 5,700 億元，其中經濟部編列 460 億元，推出四大支持措施，預計助逾 7 萬家企業度過難關。總預算並預留 100 億元將視後續關稅談判進度等國際情勢，適時動支。

助7萬家企業抗關稅！經濟部端460億4箭齊發 還有100億「子彈」備用。（鉅亨網資料照）

會中經濟部就「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」及「爭取海外訂單」等 4 項措施的執行作法與進度、預期效益等進行報告，另總預算中預留 200 億元之後續規劃，除 50 億元將用於勞工就業安定措施外，也將保留 50 億元照顧農漁民，其餘 100 億元將視後續關稅談判進度等國際情勢，再滾動調整以加強支持產業、勞工及農漁業。

‌



經濟部指出，部長龔明鑫上任後即深入中南部傾聽傳產業者心聲，針對業者反映的資金壓力與技術升級需求，決定加碼補助貸款利息，將原本 250 萬元的補貼額度提高至 1,000 萬元，利息減免 1.5%，最長 6 個月，協助中小企業穩住營運。

此外，經濟部也將籌組「產業競爭力輔導團」，由法人、學界專家組成，深入受衝擊廠商進行訪視與診斷，提供金融、管理、技術與 AI 導入等多元協助，並協助申請相關補助。

雖然特別預算尚待立法院審議通過，經濟部已於 8 月 7 日起提前開放四項措施申請，展現「移緩濟急」的執行力。截至上週，已累計受理超過 700 件申請案，並依「簡便、快速、從優」原則加速審查，協助業者儘早投入升級轉型。

各項措施申請情形如下：

外銷貸款優惠保證加碼 ：中小微企業最高可申請 6,000 萬元保證額度，保證成數最高 9.5 成，手續費全免最長 2 年；目前已核保 10 件，金額達 3.4 億元。

：中小微企業最高可申請 6,000 萬元保證額度，保證成數最高 9.5 成，手續費全免最長 2 年；目前已核保 10 件，金額達 3.4 億元。 中小微企業多元發展貸款加碼 ：最高貸款額度 3,500 萬元，利率上限 2.22%，其中 1,000 萬元以下者利率減碼 1.5%；目前已申貸 127 件，金額達 12.3 億元。

：最高貸款額度 3,500 萬元，利率上限 2.22%，其中 1,000 萬元以下者利率減碼 1.5%；目前已申貸 127 件，金額達 12.3 億元。 研發轉型補助 ：個案最高補助 500 萬元，產業聯盟最高 4,000 萬元，設備購置費最高可編列總經費的 40%；目前申請 264 件，以機械與金屬製品業為主。

：個案最高補助 500 萬元，產業聯盟最高 4,000 萬元，設備購置費最高可編列總經費的 40%；目前申請 264 件，以機械與金屬製品業為主。 爭取海外訂單補助：單一企業最高補助 500 萬元，聯合申請最高 2,000 萬元，補助標的包括海外展示中心、維修中心、發貨倉庫等；目前申請 321 件，以機械設備、民生與金屬製造業為主。