撐雇主、挺勞工！政院拍板明年撥補勞動基金1300億元、五大安定就業措施

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-11 16:20

‌



因應美國對等關稅、新台幣匯率波動及國際貿易情勢變動，為確保勞工穩定就業，今 (11) 日上午行政院會通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」5700 億預算，在「安定就業」及「照顧民生」方面，勞動部將推動五大支持勞工安定就業措施，明年並可望挹注勞工保險基金 1300 億元，展現政府全力守護勞工權益與民生安全的決心。

撐勞工！政院拍板明年撥補勞動基金1300億元、五大安定就業措施。（鉅亨網資料照）

勞動部指出，為應對外部經濟壓力和社會變遷，台灣的勞動市場透過多項政府措施來保持穩定，主要著重於安定就業和強化勞工權益。

在維持勞動市場穩定的主要策略和執行細節，「確保勞保基金穩健運作」方面，為了確保勞保制度能夠穩健運作，本次特別預算額外撥補新台幣 100 億元至勞保基金，加上公務預算編列的 1,200 億元，總計在 115 年度將撥補 1,300 億元，以維持勞保基金的財務穩健。

特別預算編列 100 億元挹注勞工保險基金，主要用為增加基金收入、穩定資金流量，確保勞保制度穩健運作。勞動部強調，將視關稅衝擊與整體經濟情勢，「分階段、視情況」陸續推出各項支持勞工安定就業相關措施，包括提升勞動權益或環境，全力支持勞工安定就業等等。

在「安定就業」方面，勞動部推動五大協助措施，針對不同需求提供支持，說明如下：

措施一「保薪資 - 僱用安定再強化」：

自 8 月 1 日起，實施強化版僱用安定措施，擴大適用「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」等 9 大行業，以及將減班勞工薪資差額補貼比例由 5 成提高至 7 成，並放寬可與「再充電計畫」合併申領，擴大保障勞工經濟安全。

措施二「再充電 - 減班休息學技能」：

自 7 月 4 日起，減班休息勞工參加勞動部核定訓練課程，可依實際訓練時數申請訓練津貼，最高 1 萬 7,210 元，並新增投保薪資 2 萬 8,590 至 3 萬 300 元之勞工，每月亦可申領津貼最高 2,280 元。

措施三「加訓練 - 補助企業自辦訓練」：

已於 4 月實施，協助受衝擊企業提升員工職能，提供內部或聯合辦訓最高補助 200 萬元，並延長受理期間至 9 月底，俾銜接明年度訓練期程。

措施四「撐雇主、挺勞工 - 整合措施再就業」：

「撐雇主」」：以「先僱後訓」方式鼓勵雇主辦理工作崗位訓練每年最高補助 180 萬元，並提供雇主僱用獎助每人最高 3 萬 6,000 元；以及「職務再設計」補助每人每年最高 10 萬元，協助聘雇勞工穩定就業。 「挺勞工」：提供勞工「提早就業獎助津貼」，並發給缺工就業獎勵每人最高 10 萬 8,000 元。

措施五「助青年 - 支援就業入職場」：