台積電最高衝上1260元 市值突破新台幣32兆元

隨著 Oracle 雲端業務報捷，市場對晶片需求樂觀，台積電 ( 2330-TW )( TSM-US ) 今 (11) 日開盤即大漲表態，最高衝上 1260 元，漲幅約 3%，市值也再度改寫新紀錄，突破 新台幣 32 兆元。

過去一周，AI 產業再度出現新變化，如 AI 雲端運算公司 Nebius (NBIS-US) 宣布與微軟簽署價值介於 174 億至 194 億美元的 AI 運算基礎設施協議，訂單將持續至 2031 年。緊接著昨日，甲骨文 (Oracle) (ORCL-US) 宣布，積壓訂單已達到 4550 億美元，比上一季度激增 3170 億美元，凸顯客戶需求瘋狂程度。