台積電最高衝上1260元 市值突破新台幣32兆元

鉅亨網記者魏志豪 台北


隨著 Oracle 雲端業務報捷，市場對晶片需求樂觀，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (11) 日開盤即大漲表態，最高衝上 1260 元，漲幅約 3%，市值也再度改寫新紀錄，突破新台幣 32 兆元。

台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

過去一周，AI 產業再度出現新變化，如 AI 雲端運算公司 Nebius (NBIS-US) 宣布與微軟簽署價值介於 174 億至 194 億美元的 AI 運算基礎設施協議，訂單將持續至 2031 年。緊接著昨日，甲骨文 (Oracle) (ORCL-US) 宣布，積壓訂單已達到 4550 億美元，比上一季度激增 3170 億美元，凸顯客戶需求瘋狂程度。


業界看好，隨著 AI 雲端基礎建設需求持續強勁成長，將為晶片廠商創造成長動能，而台積電憑藉在先進製程、先進封裝領域獨步全球，相關 GPU、ASIC 需求將與日俱增，成為直接受惠業者。

台積電公佈 8 月營收新台幣 3,357 億 7,200 萬元，月增 3.9%，年增 33.8%，累計前 8 月營收新台幣 2 兆 4,319 億 8,300 萬元，年增 37.1%。受惠 AI 晶片需求續強，加上手機晶片訂單升溫，台積電 8 月營收創單月歷史次高以及同期新高。

文章標籤

台積電營收AI雲端晶片

台股首頁我要存股
台積電1240+1.22%
台積電ADR260.405+3.78%
Nebius Group N.V. Class A93.39-2.43%
甲骨文328.435+36.0%
美元/台幣30.289-0.07%

