甲骨文展現「AI暴力美學」 一夜寫下4大驚奇紀錄
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導
美國科技巨頭甲骨文 (ORCL-US) （Oracle）發布亮眼財報，引發華爾街對人工智慧（AI）產業前景的熱議。受此利多激勵，甲骨文股價應聲飆漲，創下歷史新高，市值也隨之躍居美國上市公司第十大，超越摩根大通銀行 (JPM-US) 等金融巨頭。
《財聯社》指出，這場由甲骨文引領的「AI 暴力美學」不僅扭轉了先前市場對 AI 成長放緩的疑慮，更鞏固了其在 AI 技術供應鏈中的關鍵地位。
財報注入強心針 AI 市場風向逆轉
此前，投資者對 AI 概念股的狂熱一度降溫，部分龍頭股如輝達 (NVDA-US) 也面臨拋售壓力。然而，甲骨文財報的震撼性表現，猶如一劑強心針，讓 AI 市場風向全面逆轉。包括博通 (AVGO-US) 、Palantir(PLTR-US) 在內的多家 AI 概念股也跟隨甲骨文股價同步攀升，顯示出市場對於 AI 基礎設施需求激增的強烈信心。
Cresset Capital 首席投資長傑克 · 阿布林（Jack Ablin）指出，甲骨文的表現出乎意料，這意味著 AI 主題已進入下一個階段，從硬體先行，轉向基礎設施的全面佈局，最終將找到真正的市場受益者。
甲骨文此次的股價飆升，創造了多項驚人數字紀錄：
市值暴增： 單日市值增加約 2,470 億美元，創下公司單日市值成長紀錄。此增幅在美國股市歷史上排名第四，僅次於輝達和蘋果。
股價噴漲： 股價單日飆升 36%，是自 1992 年以來最佳的單日百分比漲幅。
市值暴衝： 一舉成為美國市值第十大上市公司，這是自 2011 年 5 月以來首次重返前十名。公司市值今年已成長逾一倍，逼近 1 兆美元大關。
未確認履約義務（RPO）飆升： 財報顯示，RPO 已飆升至 4,550 億美元，年增高達 359%。公司表示還有數十億美元的大單正在洽談中，RPO 數字有望很快突破 5,000 億美元。這一驚人的數據遠超市場預期，成為推動股價暴漲的核心動因。
華爾街紛紛調升目標價
甲骨文的強勁表現，也讓公司董事長兼聯合創始人艾里森（Larry Ellison）的身家在一夜之間水漲船高。其財富成長了 885 億美元，達到 3,830 億美元，一度短暫超越特斯拉執行長馬斯克，成為全球首富，也創下彭博億萬富翁指數有史以來單日最大的財富增幅紀錄。
華爾街各大投行也紛紛上調了甲骨文的目標股價，德意志銀行將其目標價從 240 美元上調至 335 美元，傑富瑞將其上調至 360 美元，美國銀行則上調至 368 美元。花旗更是給出華爾街最高的預測價位，將其上調至 410 美元，稱甲骨文為「AI 的關鍵推動者」。
市場指數差異顯現 追漲須謹慎
值得注意的是，儘管甲骨文股價大漲，但持有納斯達克 100 指數或納斯達克指數的投資者可能並未從中受益。這是因為甲骨文早在 2013 年就將上市地點從納斯達克轉至紐約證券交易所。
因此，納斯達克指數在甲骨文大漲的當天漲幅微弱，遠不及包含甲骨文的標普 500 指數。這一現象也提醒投資人，在追逐 AI 浪潮時，需仔細研究不同指數的成分股，以免錯失投資機會。
