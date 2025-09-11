天逸財金發表「智慧＋永續」新模式 以生成式AI助企業因應供應鏈重組

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-11 11:19

深耕供應鏈金融與科技服務領域的天逸財金科技近期發布，將生成式 AI 與 ESG 永續理念深度結合，推動「智慧＋永續」的公司治理新模式，藉此協助企業客戶提升資訊透明度與決策效率，並打造更公開透明、跨部門協作的新治理架構。

天逸財金發表「智慧＋永續」新模式。(圖：天逸財金提供)

近年來，從美中科技角力到俄烏戰爭，再到供應鏈移轉與碳關稅議題，全球產業鏈正經歷重整，使傳統企業在營運過程中，面對更複雜的多國政策、多重匯率和永續發展壓力，且難以即時反應瞬息萬變的市場。

天逸財金科技副總經理黃國倫分析，企業需要的不是更多資料，而是能夠即時整合、分析並轉化為行動的智慧工具，而透過 AI，企業可自動生成永續報告，將採購、生產、物流、收款到第三方融資等流程數據化，不僅將內部報告與稽核時間大幅縮短，也能讓經營團隊即時掌握供應鏈、關稅與政策變化，此意味公司治理正從「事後檢討」走向「即時決策」。

天逸財金科技也提出一個不同於傳統的治理觀點──AI 不只是提升效率，而是賦能，透過 AI 分析，基層員工也能掌握數據來參與決策過程。

天逸財金科技董事長林勇廷強調，期透過科技，讓不同職級、不同專業背景的員工都能參與計畫，以去中心化的治理模式，進而實踐 ESG 精神。

而對金融市場而言，公司治理的透明度與即時性，直接影響投資人信心與資本市場穩定，過去國際投資機構在評估企業時，除了財務數據，更重視 ESG 指標，而生成式 AI 的導入，正好補足企業在「資訊透明」與「即時回應」兩大面向上的缺口。

台灣作為出口導向型經濟體，若企業能透過 AI，實現跨境貿易數據的即時分析和風險控管，不僅有助於降低國際不確定性，也能提升供應鏈韌性，爭取更多國際訂單。

在國際資本市場中，ESG 已成為評估企業的重要指標。然而，許多企業過去仍將其視為「對外公關」或「報告義務」，而非日常營運的一部分，天逸財金科技認為，生成式 AI 可徹底改變這種現象，透過自動生成永續報告與數據化追蹤，ESG 不再只是靜態文件，而是融入日常流程的即時監控系統，不僅讓治理效率提升，也使永續真正落實成日常營運的一環。